台灣影人入圍美獨立精神獎　文策院「國際合作投資專案計畫」陸續上映

臺灣製片人劉品均(照片由劉品均提供） 臺灣製片人劉品均(照片由劉品均提供）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)美國獨立精神獎日前公布入圍名單，臺灣製片人劉品均、 蘇瑜豪參與製作的《非自願測試》（Test Pattern）和攝影師程安德的《藍色海灣》（Blue Bayou）入圍多項獎項，並將於今日（6號）公布得獎者。

文化內容策進院與合作夥伴彼此影業共同宣布， 將邀請三人共同製作彼此影業新計畫案， 讓獲國際肯定的臺灣影視從業者獲得更多創作資源。 文策院目前針對在國際影展入圍或得獎的影視工作者， 若有新的影視拍攝計畫，均可向文策院申請「內容開發專案計畫」 和「國際合作投資計畫」支持。

文策院董事長丁曉菁表示， 對於入圍國際影展與電影獎的台灣創作者， 文策院都將提供各式專案計畫補助開發製作， 同時也歡迎來自世界各地的影視創作者來台攝製作品，從去年至今， 文策院的「國際合作投資專案計畫」已有多部計畫案進入製作階段， 最快今年上半年將陸續上映。

美國獨立精神獎為表彰獨立製作的優秀作品而設立， 去年奧斯卡最佳劇情片《游牧人生》 也在獨立精神獎上拿下最佳影片，今年由來自臺灣的劉品均、 蘇瑜豪擔任製片人，美國導演莎塔拉・福特（Shatara Michelle FORD）執導，探討黑人女性受性侵經歷的《非自願測試》， 一舉入圍最佳首部長片、最佳首部劇本、最佳女主角等3項大獎， 而製片人劉品均則入圍最佳製片人獎。 該片曾於臺灣國際女性影展放映， 當時兩人也曾為電影來到臺灣參與座談，而另一位製片人蘇瑜豪， 過去擔任執行製片人的《她房間裡的雲》， 除了曾入選臺北電影節國際新導演競賽， 更拿下荷蘭鹿特丹影展金虎獎殊榮。

程安德擔任攝影師的《藍色海灣》，於去年入選坎城影展， 該片由亞裔導演全知泰（Justin Chon）自編自導自演， 描寫一名韓裔美國人面對種族主義而將被驅逐出境的遭遇， 並邀請曾入圍奧斯卡最佳女主角的瑞典女星艾莉西亞．薇坎德（ Alicia Vikander）主演。

文策院與製作電影《孤味》、影集《何百芮的地獄毒白》 等片的彼此影業等影視製作公司簽訂合作備忘錄（MOU）， 加速影視作品產製質量的國際化。彼此影業預計與《非自願測試》 製片人劉品均和蘇瑜豪合作，兩人表示， 近年臺灣公部門如文策院及文化部， 有許多推動國際合資合製的計畫， 希望能藉由以往在美國學習的經驗，和成熟的臺灣製作團隊合作， 讓更多海外觀眾看到臺灣的故事。