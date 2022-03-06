台灣影人入圍美獨立精神獎　文策院「國際合作投資專案計畫」陸續上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)美國獨立精神獎日前公布入圍名單，臺灣製片人劉品均、蘇瑜豪參與製作的《非自願測試》（Test Pattern）和攝影師程安德的《藍色海灣》（Blue Bayou）入圍多項獎項，並將於今日（6號）公布得獎者。
文化內容策進院與合作夥伴彼此影業共同宣布，將邀請三人共同製作彼此影業新計畫案，讓獲國際肯定的臺灣影視從業者獲得更多創作資源。文策院目前針對在國際影展入圍或得獎的影視工作者，若有新的影視拍攝計畫，均可向文策院申請「內容開發專案計畫」和「國際合作投資計畫」支持。
文策院董事長丁曉菁表示，對於入圍國際影展與電影獎的台灣創作者，文策院都將提供各式專案計畫補助開發製作，同時也歡迎來自世界各地的影視創作者來台攝製作品，從去年至今，文策院的「國際合作投資專案計畫」已有多部計畫案進入製作階段，最快今年上半年將陸續上映。
美國獨立精神獎為表彰獨立製作的優秀作品而設立，去年奧斯卡最佳劇情片《游牧人生》也在獨立精神獎上拿下最佳影片，今年由來自臺灣的劉品均、蘇瑜豪擔任製片人，美國導演莎塔拉・福特（Shatara Michelle FORD）執導，探討黑人女性受性侵經歷的《非自願測試》，一舉入圍最佳首部長片、最佳首部劇本、最佳女主角等3項大獎，而製片人劉品均則入圍最佳製片人獎。該片曾於臺灣國際女性影展放映，當時兩人也曾為電影來到臺灣參與座談，而另一位製片人蘇瑜豪，過去擔任執行製片人的《她房間裡的雲》，除了曾入選臺北電影節國際新導演競賽，更拿下荷蘭鹿特丹影展金虎獎殊榮。
程安德擔任攝影師的《藍色海灣》，於去年入選坎城影展，該片由亞裔導演全知泰（Justin Chon）自編自導自演，描寫一名韓裔美國人面對種族主義而將被驅逐出境的遭遇，並邀請曾入圍奧斯卡最佳女主角的瑞典女星艾莉西亞．薇坎德（Alicia Vikander）主演。
文策院與製作電影《孤味》、影集《何百芮的地獄毒白》等片的彼此影業等影視製作公司簽訂合作備忘錄（MOU），加速影視作品產製質量的國際化。彼此影業預計與《非自願測試》製片人劉品均和蘇瑜豪合作，兩人表示，近年臺灣公部門如文策院及文化部，有許多推動國際合資合製的計畫，希望能藉由以往在美國學習的經驗，和成熟的臺灣製作團隊合作，讓更多海外觀眾看到臺灣的故事。