艾斯奇餐飲總裁牛肉麵 首度插旗台北信義區

「艾斯奇餐飲」品牌是中租企業總裁辜仲立2018年於中實控股旗下增設，主要是以辜總裁講究MIT在地精神的初心與自身喜愛認同體驗融入日常民生必需，將其理念發揮和眾人分享，除了傳遞辜總裁熱情好客之道，也推廣最有人情暖味的環境氛圍及新食態生活引領新潮流。主要負責項目包括「總裁牛肉麵（C.E.O Beef Noodle）」實體門市經營拓展、「中實泰樂瓦（Les Terroirs de Chailease）」專業代理葡萄酒事業，以及去年初推出的「JLK精品咖啡（JLK Coffee）」，目前正積極籌設於今年第二季開幕的法式餐廳等等。

艾斯奇餐飲董事長黃炳彰表示，最具台灣味代表美食、兼中租企業總裁辜仲立的最愛-總裁牛肉麵C.E.O Beef Noodle，創立於2016年，繼2021年9月底以店中店的嶄新型態於Global Mall桃園環球A19購物中心營運，今年3月初首度進駐位於台北信義商圈百貨密集度最高且具指標的BELLAVITA寶麗廣塲，同時也推出獨家專屬餐點，希望爭取來自鄰近商圈豪宅與商辦林立內的饕客們，提供給無論是嘗鮮或麵點愛好者一個便捷舒適的用餐選擇，讓總裁牛肉麵C.E.O Beef Noodle的各項餐點美味深植味蕾記憶！面對這一兩年疫情帶來餐飲市場的衝擊影響，艾斯奇餐飲除了配合政府防疫政策與規定，未來目標也將更積極布局規劃一步步擴大餐飲及民生飲品事業版圖，藉由持續展店及開發不同類型品牌來擴增市場競爭力觸及更廣泛多元的客群，共創更多商機。

獨家「五寶麵」與「麻香抄手拌麵」吸睛套餐 搶攻信義商圈愛好麵食消費群

特別為BELLAVITA寶麗廣塲端出獨家專屬套餐為強勢回歸、霸氣豐富的「五寶麵」(380元+10%)與首次新創的「麻香抄手拌麵」(200元+10%)，「五寶麵」選用澳洲及紐西蘭的草飼牛隻，集結五個不同的肉質部位，有牛三寶(牛腱、牛筋、牛肚)、以及富含膠質嚼勁Q彈的牛頰肉與鮮嫩不膩口的雪花牛片，加入柱侯醬、紅南乳、豆瓣醬等個別進行滷煮，再將特選牛大骨、雞爪、薑、芹菜，放入大紅袍花椒、草果、桂枝、陳皮等23種材料作為湯底，耗時費工熬煮至少8小時入味後，最後再次放入滷過之五寶一起燉煮才能端出一碗講究食材肉質及湯頭香醇微辣的完美五寶麵。

新登場「麻香抄手拌麵」的靈魂關鍵則是融入兩款醬料拌勻調味，甘鹹適度的麻香醬與香辣醇厚的油潑辣子醬相互融合，創造出無法抗拒的乾拌美味麵食！獨特的麻香醬製作主要是先將乾辣椒、花椒粒及辛香料以細火慢炒提煉，再將適量細砂糖、鹽、深色醬油、蒜末、米酒、烏醋、辣油及開水等加熱後攪拌至砂糖溶化狀，最後混合全部食材再加入香油拌勻，麻香濃郁，底蘊回甘的醬料即可完成。而另一款晶贊美饌嚴選醬系列的油潑辣子，以乾辣椒、花椒、八角、紫蘇等食材，循用古法提煉熬製成花椒油，辣椒籽及辛香料伴隨萃出，麻、香、微辣、濃郁四重口感層次分明。兩款醬料調味搭配皮Q肉餡飽滿的抄手、彈牙麵條與碎花生粒，鹹麻帶香在唇齒間蔓延，令人食指大動。多款麵食套餐均附三款精選小菜，用料紮實且份量十足。

嚐鮮首選推薦必吃 絕對味覺淬鍊出絕佳滋味的人氣招牌「總裁牛肉麵」

穩居人氣招牌寶座的「總裁牛肉麵」，是出自中租企業總裁辜仲立與主廚歷經上百次討論與改良，針對食材、湯頭、口味不斷進行調整，以最完美的姿態呈現挑戰饕客們挑剔的味蕾，並於「2019臺北市牛肉麵饗味國際大評比」獲選十大優選店家，是一碗經過多次嚴格的淬鍊後而成就的美好滋味。人氣招牌「總裁牛肉麵」(280元+10%)以牛骨、豬骨、雞骨熬煮作為基底，再使用澳洲牛腱燉煮一個半小時，牛腱肉筋多且肉質鮮嫩，含豐富膠質，溶入牛筋膠質熬煮8小時的湯頭，結合大紅袍、花椒、老薑等食材紅燒，搭配Q彈不易軟爛的嚴選麵條，四段工序激盪出湯、肉、麵三位一體的絕妙口感，微辣的香麻滋味令人胃口大開，盡情品嚐總裁級的美味！

清燉甘甜、椒麻香辣與新創舒肥健康風味麵食 征服麵食愛好者的味蕾

此外，熱門餐點還有以熬製6小時的牛骨高湯為基底的「蕃茄牛肉湯麵」(230元+10%)，採用新鮮牛蕃茄及精選蔬菜與來自紐西蘭的牛臉頰肉蒸煮，入口香氣四溢，湯頭濃郁，蕃茄酸甜滋味與肉湯的清香完美平衡，口感更顯層次和諧。「油潑舒肥豬肉麵」(220元+10%)以特調香辣湯底與豚骨高湯調和，再放入川椒等10多種調味料，搭配梅花豬肉片，最特別的是以真空舒肥技術，約莫長達7小時低溫料理方式(溫度維持70˚C，一般真空低溫烹調的溫度多設定在50-70˚C間，不同的食材與部位都需要不同的溫度烹調)，讓肉質依舊軟嫩鮮美維持品質穩定，這碗獨特濃烈的辛香氣味，絕對滿足麻辣饕客的味蕾。

還有針對喜愛健身及健康養生族群朋友們，特別開發的品項「舒肥健康雞湯麵」(220元+10%)，一樣利用法式烹調舒肥法的特性，低溫熟成2小時讓雞肉煮熟，保存肉汁及肉質的鮮嫩口感，鎖住營養、水分及既有風味，特殊之處在於減少調味料搭配，低熱量低脂肪，讓整碗湯麵呈現清爽鮮甜又能帶來飽足感。