澎湖福朋喜來登六週年24萬大禮 2,222元入住側港景房

3月適逢澎湖春暖花開、大地復甦的季節，也正是澎湖福朋喜來登酒店迎來開幕六週年的日子，我們不負澎湖唯一五星級的使命，近2,200多個日子裡，提供最優質的服務給每位到訪旅人。在滿6歲的日子裡，澎湖福朋喜來登酒店即日起至03月31日，全館住房、餐飲祭出史上最低優惠， 並獻上SWITCH主機、AirPods Pro、Jo Malone、套房住宿券等總價值超過24萬大禮。活動推出至今，受到廣大粉絲迴響，霸氣再加碼逾超過百份大獎，邀請旅客一同歡慶拚手氣、贏大獎！

3折限量銷售！每人每晚NT$2,222元起、身分證這兩碼霸氣再升等

即日起至03月31日，澎湖福朋喜來登酒店歡慶六週年特別限量推出「六週年生日快樂」 3折優惠住房專案，每人每晚只要NT$2,222元起 (三天兩夜專案價：NT$8,888元起)，即可入住12坪「側港景(市景) 豪華雙床客房」兩晚，獨立私人陽台映入眼簾的即是唯美港灣景色，專案加贈「宜客樂海港百匯自助早餐」每日兩客及「機場酒店來回接駁」專屬禮遇，並還可挑戰六週年黃金轉盤手、無敵神抽手限定活動，一試手氣就有機會將總價值超過24萬大禮帶回家！

凡預訂「六週年生日快樂」客房優惠專案，憑身分證尾數(後兩碼)為36、63之貴賓，即可再免費再升等「港景豪華雙床客房」，坐落在港景第一排最美的位置，盡情欣賞海天一線景色，與家人好友享受陽光海島假期。

「無敵港景套房住房專案」更下殺34折！兩人成行只要NT$6,349元起 (兩天一夜專案價：NT$12,697元起) 即可入住270度零死角港景套房，期間再贈送宜客樂海港百匯自助早晚餐、專屬特製XO小魚乾醬伴手禮、Cabernet Sauvignon 卡貝納蘇維翁紅葡萄酒、視聽娛樂室歡唱包廂一小時、機場酒店來回接駁等總價超過NT$6,000元「獨家套房酬賓好禮」，入住期間還可參加六週年黃金轉盤手、無敵神抽手限定活動，總價值超過24萬大禮狂撒，一試手氣快將SWITCH、AirPods Pro抱回家！

大啖海鮮趁現在！全館餐飲最高享75折優惠、滿額再抽高雄萬豪酒店住宿券

適逢澎湖福朋喜來登酒店「六週年感謝祭」，全館餐飲即日起至03月31日推出超殺折扣及限定活動，讓喜好美食的消費者一飽口福！吃到飽控千萬不能錯過的「宜客樂海港百匯自助晚餐」第3人用餐享6折優惠，五星廚藝團隊端出超人氣爐烤肋眼牛排、豐盛澎派的澎湖蝦蟹、冬季暖心限定羊肉麵線等80道世界美食匯聚，還有全台唯一月桂冠熱清酒暢飲、以及多款飲品啤酒無限供應，讓吃貨大飽口福！

「藍洞餐廳」去年一舉打造全新義法料理菜單，深受老饕聞香前來朝聖，蟹肉海膽義大利麵、澎湖小管墨魚燉飯、松露野菇奶油雞肉燉飯等8道人氣暢銷義大利麵、燉飯類，全面85折。Google 4.9顆星超高評價「聚味軒海鮮中餐廳」，網羅澎湖當地鮮美時令海鮮與各類中華料理，主廚創意巧手，保留食材原始天然純粹，百道料理單點任選內用消費滿NT$1,500元，立即現折300元。體驗澎湖人在地夜生活的好去處「SWAVE 微浮酒吧」，現場除國際樂團熱情演唱外，更限時祭出「買3送1」優惠，生啤酒、經典調酒、單杯紅白烈酒，任選同品項3杯，即再招待1杯，全館餐飲折扣大放送，盡享超澎派海味饗宴，細細探索舌尖上的菊島。

六週年24萬大禮超狂！兩大活動好禮再加碼、快將SWITCH抱回家！

「六週年感恩祭」推出至今，受到廣大粉絲迴響，多項大獎不到兩週已抽出多位幸運民眾！即日起「黃金轉盤手」活動再加碼逾超過百份大獎，特別大手筆祭出價值4萬元以上的港景菊島大使套房住宿券、週週再抽港景豪華客房住宿券、酒店三間特色餐廳星級餐券、現金折抵券，壓軸大獎還有2021年全新開幕高雄萬豪酒店經典客房住宿券等您一試好手氣！

即日起至03月31日，凡入住「六週年生日快樂」住房優惠專案或於館內餐飲、藝品店單日消費滿NT$2,500元，即可參加專案獨家「黃金轉盤手」活動。專屬「六週年生日快樂」住房貴賓，還可參加「無敵神抽手」獨家限定活動，蒐羅風靡全台任天堂SWITCH主機、AirPods Pro耳機、Jo Malone香氛工藝蠟燭等國際品牌，活動總計27款獎項，獎品總價值超過24萬元，澎湖福朋喜來登酒店六週年系列慶祝活動正式展開，邀您初春季一同樂玩澎湖！