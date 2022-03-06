三峽大板根振興券第二波 嬉春板根住房

全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」與「優質美人湯泉」的「大板根森林溫泉酒店」，座落於新北市三峽區，經北二高下三峽交流道，不到25分鐘即可擺脫城市喧囂，讓您完全進入另一塊自然養生新境界，二月底到三月初是大板根櫻花盛開的季節，春天到了，繁花盛開，歡迎大家前來賞花。

振興券第二波 大板根再加碼

各類振興票券將於四月底到期，您手邊還有沒用完的振興票券？大板根可收受五倍券、新北加倍券、客庄券、國旅券，並於2022/4/29前提供振興票券優惠方案，除了森林門票、露天溫泉SPA、禮品部各類商品優惠，另有湯屋一日遊及振興券平日森呼吸一泊二食住房專案。

振興券平日森呼吸一泊二食住房專案，限平日週一至週四，每房只要5000元+10%(原價8910元)，專案包含：板根雙人房一間、活力早餐、價值1100元晚餐、森林入園門票、露天溫泉SPA；各項專案的細節及票券使用限制，歡迎上大板根官網查詢優惠細節內容喔！

嬉春板根住房案 春天來了 讓我們泡湯 賞花趣

春天到了百花盛開。就到大板根吧！走一趟芬多精熱帶雨林、再擁一掬碳酸氫鈉美人泉、嚐一口滋補元氣的餐點，讓您的假期很不一樣。大板根針對住宿客戶推出一泊二食的「嬉春板根」住房專案，從2022年2月6日至6月30日止，兩人成行，平日每人只要NT$3100+10%起，內容包含：板根雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐（每人價值@＄780，可選用太子西餐廳套餐或麗宴中式套餐）、森林入園門票、露天溫泉SPA、客房內礦泉水；每房特別加贈大板根熱銷產品「溫泉爆玉米花」2人房送一包，4人房送二包。另外每天都有的生態導覽，帶您深入了解自然生態，微暖初春爬山後泡個暖湯，讓您健康有活力。

詳情請至大板根森林溫泉酒店網站查詢，或洽園區訂房專線: (02) 2674-9228*1 傳真: (02)2672-0534