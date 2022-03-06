迎接3月微解封 台北凱達推綠色旅遊每房1,600元

疫情終於迎來逐步緩解的契機，自3月1日起放寬許多防疫措施，口罩微解封、大眾運輸開放飲食…等，讓民眾也開始準備微放風，趁著這一波開放，趕緊規劃旅遊計劃，像是擔心著不知道何時會再度限制，湧入的訂房也讓飯店業迎來久違的春燕。台北凱達大飯店趁此推出更具彈性、多元的住宿專案，像是可以住好住滿的24小時住房專案平日每房只要1,988元起，可以暢遊台北的三天兩夜每房只要4,188元起，再贈送迎賓水果乙份、500元消費抵用券2張以及捷運暢遊一日票券。

而重視慢活、強調環保減碳的綠色旅遊更是後疫情時代最時尚的旅遊方式，台北凱達大飯店變成宣傳綠色環保的平台，盼能藉由綠色住宿推廣鼓勵民眾響應綠色消費，減少資源浪費，特別在3月與「自然、純淨、環保」著稱的歐萊德推出重視環保與防疫的綠色旅遊住房專案，活動至4月30日止，平日每房只要1,600元起，周六也僅加價500元。專案不使用一次性的備品與瓶裝水，加碼贈送歐萊德頂級防護保濕乾洗噴霧或乾洗凝膠(數量有限，送完為止)，綠色旅遊也可以住的時尚又環保！適逢春暖花開的好時光，以超優惠的價格體驗優質國旅展開美好旅程！

以高CP值聞名的五星Buffet-台北凱達大飯店百宴自助餐廳，配合春暖花開，餐台上主廚也運用繽紛的元素妝點得春意盎然，並在3月份推出了雙人優惠，平日午餐含服務費雙人價只要1,314元，平日晚餐雙人價1,414元，假日午晚餐雙人價1,714元，打卡分享再贈「主廚精選-心型馬卡龍」一份！3月份台北凱達讓您好事成雙，不論是閨蜜、兄弟、親朋好友，只要雙人來用餐即享最低67折起的優惠！

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