航班遭禁飛 反戰俄人陸路逃往芬蘭

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）瓦利馬（Vaalimaa）是俄國與芬蘭中間重要的國境穿越點，也是歐盟與俄國的交界，每年約有200萬人透過此處往來芬蘭與俄國。在俄烏開戰後，此地流量不只大增，大多還是從俄國側離境前往芬蘭的俄國人。

俄國人之所以急著離境，是因為一直有傳聞指出普丁可能會在近期宣布戒嚴，以遏止國內各地的反戰抗議人潮，而在所有前往歐洲的航班被停飛後，俄國人要離開俄國，就只剩下搭乘火車或開車兩種途徑。

從俄國第二大城聖彼得堡開往芬蘭首都赫爾辛基的火車，基本上完全客滿，每一班火車都滿載想離開俄國的俄國人，因為一位難求，火車的票價也跟著水漲船高，部分民眾只得另尋他處，土耳其也是另外一個熱門的目的地。

如果普丁宣布戒嚴，政府將可以緊縮對國內的控制，這包括禁止集會遊行，以及強化對邊境的管制。一名在土耳其首都伊斯坦堡接受BBC訪問的俄國女性指出，她經歷過蘇聯統治，對祕密警察、箝制言論的壓迫記憶猶新，她相信現在如果不趕緊離開，之後就再也沒有機會了。

另一名在赫爾辛基受訪的俄國人則表示，大部分的俄國人並不想要戰爭，但如果出來反對普丁，就可能被政府逮捕，所以他們只能匆匆逃離自己家園。

分析指出，包括俄羅斯跨國能源企業盧克石油（Lukoil）在內的多間企業已經感受到國際制裁的壓力，並公開呼籲普丁停戰，不過這些有錢人的呼聲能否讓普丁回心轉意，還是要打上一個大大的問號。