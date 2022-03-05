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星國出手制裁俄羅斯 台商會長：衝擊半導體、金融服務業

新加坡台商會長楊正祺呼籲，開通台星之間的「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），提升赴台經商、旅遊的便利。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/05 20:58
新加坡外交部今（5）宣布，對俄羅斯實施經濟制裁及出口管制。（圖／美聯社）

新加坡外交部今（5）宣布，對俄羅斯實施經濟制裁及出口管制。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新加坡今（5）日宣布對俄國的具體制裁，包含金融制裁與出口管制。新加坡台商會長楊正祺表示，將對當地半導體、金融服務業等台商衝擊。

新加坡跟進西方陣營國家對俄國進行制裁，其外交部宣布相關具體措施，包括禁止在星國的金融機構與4家俄羅斯銀行有任何交易或建立商業關係，並針對可直接作為武器傷害烏克蘭人民以及可用於發動網攻等物品，實施出口管制。

針對當地台商可能受影響，新加坡台北工商協會會楊正祺向中央社表示，直接衝擊體現在半導體、金融相關服務產業。他指出，星國先前與俄羅斯有滿多貿易往來，如今推動制裁，必定對企業運作產生諸多影響。

成立於1991年的新加坡台北工商協會今日在新達城以「迎向未來、永續發展—台星企業雙向商機」為主題舉辦研討會，作為30週年系列活動之一，台、星企業界近200人親自出席。

楊正祺致詞時指出，台星在全球貿易及供應鏈都扮演重要角色。今年由新加坡擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國，呼籲星國商界支持台灣加入CPTPP，貢獻國際社會。

楊正祺也代表新加坡商界向台灣政府呼籲，開通台星之間的「疫苗接種者旅遊通道」（VTL），提升赴台經商、旅遊的便利。

駐新加坡代表梁國新受邀致詞時表示，儘管在疫情期間，台星雙邊貿易仍屢創新高，2020年雙邊貿易總額為280.9億美元，較疫情前成長7.6%，2021年雙邊貿易總額增加至377.9億美元，成長率達34.6%。

台灣去年9月正式申請加入CPTPP，梁國新重申，台灣有意願、也有能力達到CPTPP的高標準要求，盼新加坡各界支持台灣加入。
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