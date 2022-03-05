曹興誠怒批藍營支持中共「危險」 籲台灣展現自衛意志

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民進黨團總召柯建銘今（5）日分享聯電榮譽董事長曹興誠撰寫的時評，曹興誠認為，兩岸危機台灣不應冀望美國派兵協防，而應展現保家衛國的意志，盟友自然願意提供協助。曹也痛批中國妄以錯誤的歷史改變兩岸互不隸屬的現實，藍營竟有人支持，籲台灣人警惕。

俄國入侵烏克蘭，台海議題再度備受關注。柯建銘在臉書上分享40年老友曹興誠的兩篇文章，第一篇談及，若中共犯台，美軍是否派兵協防。曹興誠認為，有此一問「是很丟臉的」，台灣有2300萬人，18至65歲的健康人口起碼上千萬；這些人適當加以軍事訓練後，「台灣至少即擁有百萬精兵，為什麼還需要美國派兵呢？」

曹興誠舉以色列為例，該國對阿拉伯世界的七次戰爭中，只要求英、美提供武器，並沒有請求英、美派兵。這次烏克蘭反抗俄羅斯入侵，也是請外界支援武器，並沒有請求外國派兵馳援。

他直言，「這個道理很簡單；有些事情可以請朋友幫忙，而保家衛國卻一定要自己來做。」

曹興誠又以美國出兵阿富汗20年一夕垮台，與烏克蘭全民頑強衛國兩相對照，表示「美國人已經痛切了解這個道理，今後不會再輕易派兵去支援那些不肯努力自衛的國家」，而烏克蘭「贏得了舉世的同情和支持」及援助。

他指出，今天台灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵，且應該直接去操控各種武器和裝備。他指出當今退伍軍人過去都缺乏接觸武器經驗，軍訓無用的錯誤「不可重複」。他強調，「台灣能夠做到全民皆兵，能夠展現高昂的自衛意志，美、日自然願意提供武器給台灣，並且可以協助提供訓練。」

至於派兵問題，曹興誠表示，美國七十年來，一面警告中共不得對台動武，一面派其海、空軍不斷在台海四周巡邏演習，並與台灣分享情報，使中共至今不敢越雷池一步。「台灣有些政客，老是說美國不會派兵，難道就只有陸軍才算兵？海、空軍都不算兵？釋放這種言論，目的就是要打擊台灣人的信心，製造台灣內部的慌亂。」

他寫到，如果美國派了海空軍協防台灣長達七十年，台灣還有人說美國沒有派兵，那是惡意破壞台美關係；如果自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。「惡意無恥的問題，讓惡意無恥者，如蘇起、洪秀柱等人去問，正常的台灣人應該不要再問這個偽問題。」

在第二篇文章中，曹也痛批，普丁發動戰爭，意圖恢復歷史疆域而改變當今的世界秩序，「是絕對的瘋狂」，今天中共意圖以錯誤的歷史（所謂台灣自古即為中國領土），來改變兩岸互不隸屬的現實，較普丁更加瘋狂無理。

他寫道，「更另人詫異的，是台灣一些藍營人士居然還支持中共這種瘋狂想法，他警告台灣人，應該警惕「這些瘋子可能帶來的危險」。