台灣國民黨中常委選舉結果出爐　立委傅崐萁獲最高票

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨今天(3月5日) 舉行中常委選舉，由立委傅崐萁、南投縣議員游顥、前台南縣副議長陳宗興獲得前3名；其中黃紹庭、高思博、江碩平、應曉薇等人競選連任失敗。新任中常委預計9日上任。

國民黨今天舉行中常委選舉，40位候選人角逐29個應選席次，根據中央社,

最終當選中常委者包括:

傅崐萁、游顥、陳宗興、吳怡玎、劉大貝、沈慶光、王伯倫、鄭任宗、呂學樟、游家富、謝衣鳯、蔣根煌、陳汪全、侯佳齡、曾文培、楊博仁、范成連、沈智慧、周孟蓉、邱素蘭、洪孟楷、鄧志平、侯彩鳳、林文瑞、張育美、鄭正鈐、蕭景田、吳尚鷹、林宗翰。

本次中常委選舉得票前3名分別是1234票的傅崐萁、1086票的游顥、1049票的陳宗興；其中傅崐萁、吳怡玎、王伯倫、洪孟楷、吳尚鷹、林宗翰等人，為首次當選。新任中常委預計9日在新一屆的中常會上任。

由於此次中常委選舉競爭激烈，包括黃紹庭、高思博、江碩平、應曉薇等人競選連任失敗；具備民意代表身分的台北市議員徐弘庭，立委林奕華、費鴻泰、李貴敏，也無法擠入前29名，無緣擔任中常委一職。

國民黨中央選舉監察委員會召集人林豐正於開票結果出爐後，在中央黨部宣布，國民黨第21屆第1任中常委選舉開票作業完成，本次共有40人參選，選舉人數有2016人；因本次選舉票數沒有同票數、不需要抽籤，選舉結果將經選監委員會核定當選名單後，由中央委員會公告在國民黨全球資訊網。