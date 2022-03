龐培歐今離台 稱會再見面

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)台灣堅定友人、美國前國務卿龐培歐,今(5)日結束緊湊訪台行程,一行人於下午搭機離台前往新加坡。離台前,龐培歐微笑揮手致意,並稱會再見面。

龐培歐為期4日的訪台行程相當緊湊,3日前往總統府晉見總統蔡英文,因提升台美關係貢獻卓越,獲頒「特種大綬景星勳章」。當天下午,他也與台灣商業界代表會晤,並與中鋼、義美高層進行會談,晚間副總統賴清德於圓山大飯店設宴款待,外交部長吳釗燮陪同、台積電創辦人張忠謀夫婦、民進黨國際部主任的立委羅致政也出席宴會。

4日上午,龐培歐受遠景基金會邀請發表專題演講,並接受本報專訪,重申台灣不是中國的一部份,美國政府該務實面對這個事實,並與有共享價值且經濟繁榮的台灣在區域合作上有更多的交流,捍衛印太區域及台美共同的利益。此外,也在推特上呼籲美國政府應立即給予台灣外交承認,他強調台灣已是一個獨立國家,台灣人民應該得到世界對台灣自由、民主和國家主權的尊重。

今日下午2時20分,龐培歐(Mike Pompeo)及其夫人蘇珊(Susan Pompeo)、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行12人,搭乘新加坡航空公司班機SQ-877離台前往星國。外交部北美司司長徐佑典代表前往送機,龐培歐離台前向現場媒體揮手告別,並與徐佑典握手,見證、推動台美關係一路發展的龐培歐笑說,「We will see you again(我們會再見面)」,並揮手致意。

