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龐培歐今離台 稱會再見面

龐培歐接受本報專訪，重申台灣不是中國的一部份，美國政府該務實面對這個事實，並與有共享價值且經濟繁榮的台灣在區域合作上有更多的交流，捍衛印太區域及台美共同的利益。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/05 16:19
前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）（前左）結束為期4日訪台行程，今（5）日下午離台前往新加坡。（圖／中央社）

前美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）（前左）結束為期4日訪台行程，今（5）日下午離台前往新加坡。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣堅定友人、美國前國務卿龐培歐，今（5）日結束緊湊訪台行程，一行人於下午搭機離台前往新加坡。離台前，龐培歐微笑揮手致意，並稱會再見面。

龐培歐為期4日的訪台行程相當緊湊，3日前往總統府晉見總統蔡英文，因提升台美關係貢獻卓越，獲頒「特種大綬景星勳章」。當天下午，他也與台灣商業界代表會晤，並與中鋼、義美高層進行會談，晚間副總統賴清德於圓山大飯店設宴款待，外交部長吳釗燮陪同、台積電創辦人張忠謀夫婦、民進黨國際部主任的立委羅致政也出席宴會。

4日上午，龐培歐受遠景基金會邀請發表專題演講，並接受本報專訪，重申台灣不是中國的一部份，美國政府該務實面對這個事實，並與有共享價值且經濟繁榮的台灣在區域合作上有更多的交流，捍衛印太區域及台美共同的利益。此外，也在推特上呼籲美國政府應立即給予台灣外交承認，他強調台灣已是一個獨立國家，台灣人民應該得到世界對台灣自由、民主和國家主權的尊重。

今日下午2時20分，龐培歐（Mike Pompeo）及其夫人蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行12人，搭乘新加坡航空公司班機SQ-877離台前往星國。外交部北美司司長徐佑典代表前往送機，龐培歐離台前向現場媒體揮手告別，並與徐佑典握手，見證、推動台美關係一路發展的龐培歐笑說，「We will see you again（我們會再見面）」，並揮手致意。

推薦閱讀：專訪龐培歐：台灣不是中國的一部份　美台應攜手捍衛民主自由
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更新時間 : 2022-03-05 17:07 GMT+08:00

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