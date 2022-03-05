俄國禁臉書、打壓新聞自由 國際媒體紛紛自保

俄國總統簽署法案，對臉書採取禁令並對媒體下達封口令，企圖以此在信息戰中扭轉劣勢。（圖／美聯社） 俄國總統簽署法案，對臉書採取禁令並對媒體下達封口令，企圖以此在信息戰中扭轉劣勢。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合報導）俄國入侵烏克蘭第十日，陷入牛步戰。普丁（Vladimir Putin）今（5）日大動作封鎖臉書、推特等社群媒體，並簽署法案，對傳播關於俄軍「假消息」的媒體處以最高15年有其徒刑。BBC、CNN等國際紛紛暫停旗下駐俄記者工作及在俄放送。

綜合《路透社》、《塔斯社》報導，隨著侵略烏克蘭一事廣受譴責，莫斯科在信息戰中進行反擊，禁了臉書跟推特。俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）表示，自2020年10月以來，已有26起臉書歧視、限制俄羅斯媒體案例，對象包括「今日俄羅斯」（RT）、「俄羅斯新聞社」（RIA）等國營媒體。

俄羅斯傳媒監管機構也在聲明中指出，臉書母公司Meta此舉違反資訊自由及俄國網路使用者應不受限地接觸俄國媒體等重要原則。

此外，俄國國會稍早通過一項針對新聞管制的法案，若發布明知為俄軍相關的錯誤消息者，將依情節處以不同刑期及罰款，若情節重大後果嚴重，當局將加重處罰。此外，另一項針對呼籲對俄國施加制裁者處以罰款的法案也被通過。

俄國媒體更收到封口令，僅能「一條舌頭」，發布官方提供的資訊。對於入侵烏克蘭行徑，俄國官方僅以「軍事行動」稱之。

報導指出，數家國際媒體已就此作出回應，英國BBC已暫時停止在俄國的報導，加拿大廣播公司與彭博社旗下記者也停止採訪工作，美國CNN以及CBS News也表示將停止在俄國的放送，其餘媒體考量俄國時局，也紛紛隱去駐俄記者的署名。