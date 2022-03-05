更新【強化台灣後備戰力】新制「最硬教召」烏克蘭成話題　首梯桃園山腳國小報到

14天的首梯新制教育召集5日登場，受召員上午在桃園蘆竹山腳國小報到。中央社 14天的首梯新制教育召集5日登場，受召員上午在桃園蘆竹山腳國小報到。中央社

更新時間: 2022-03-05 14:00

首次發稿: 2022-03-05 12:12

14天的新制教育召集首梯5日報到，受召員上午在桃園蘆竹山腳國小報到，並量測體溫(上圖, 中央社), 進行快篩 (下圖, 軍聞社) 。

首梯接受14天教召新制民眾5日上午於桃園山腳國小入營，上圖中男朋友要入營，女朋友認為14天太久，直呼不捨。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）首梯接受14天教召新制民眾今(5日)上午於桃園山腳國小入營，受召人員兩樣情，有人期待、有人怕受傷害，也有人提及俄烏戰爭，認為重新熟悉武器是好事。還有情侶離情依依，女友捨不得男友入營淚眼相送，成為場邊另類焦點。

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，近400名受召集人員上午8時至中午12時間陸續前往桃園市蘆竹區山腳國小報到，此次有別以往在軍事營區報到，而是召員自行前往戰術位置，也就是山腳國小，接下來的教召期間，將以防守林口海灘為訓練目標。

受召人員兩樣情，有人期待又興奮，也有人擔心受傷害；有人上午7時40分搶頭香報到，但也有受召人員壓線中午12時才抵達。

過去役男入伍時，總會上演女友或家人淚眼相送場面。儘管新式教召只有14天，但也有一對情侶在國小旁離情依依，受召員不捨地與女友吃早餐、告別，女友還一度眼眶泛淚。

中央社引述彭姓受召員接受媒體訪問時表示，他才剛退伍一年，工作才穩定下來，收到14天的教召令「很嘔」；一旁交往3年的女友聽到記者詢問會不會覺得男友入營太久，她頻頻點頭，並說「一定會想他」。

另一名受召人員受訪時則認為，家裡經營小生意，14天的教召對他來說「有點太久了」，但近期看到烏克蘭發生戰爭並動員後備戰力，讓他覺得回到軍中熟悉武器操作是好事。

曾擔任少校副營長的陳明中表示，這是他退伍5年來第一次接受教育召集，希望這14天重新學習武器操作與知識，雖然他脫離部隊較久，但相信一兩天可以重新適應。

陳明中也認為，看到烏克蘭與俄羅斯發生戰爭，總要有人上戰場操作武器，既然他被教召，就配合國家政策，回來好好訓練。

首次發稿 2022-03-05 12:12

【強化台灣後備戰力】新制教召首梯桃園山腳國小報到 防疫快篩優先

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，近500名受召人員早晨在桃園市蘆竹區山腳國小報到（下圖，中央社），各項訓練實施前，先量測體溫、消毒、快篩確保防疫安全，參謀總長陳寶餘上將到場視導。

憲兵指揮部士林憲兵隊緝毒犬分組在應召員報到時，針對個人攜行裝備執行安全檢查。（軍聞社）

14天的首梯新制教育召集5日登場，受召員上午在桃園蘆竹山腳國小報到，參謀總長陳寶餘上將到場視導。中央社

首梯新制教召為熟悉戰時戰場環境，有別以往在軍事營區報到，召員今天自行前往戰術位置，也就是山腳國小報到並領取裝備，並以防守林口海灘為訓練目標，這次在山腳國小周邊共約600名人員進駐，其中500名為受召人員、100名為國軍幹部。

表定報到時間為上午8時至中午12時，第一名受召人員早晨7時20分就抵達，並依序進行手部消毒、量測體溫，並於操場開闊處進行快篩；陳寶餘、後備指揮部指揮官傅正誠中將到場視導。

國防部全民防衛動員署動員管理處長俞文鎮少將日前在國防部記者會上表示，為考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

訓練流程共分5個階段。

第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務；第2階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救；第3階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連以下戰鬥教練；第4階段為第11天至13天，為營戰備任務訓練；第5階段為第14天，為綜合座談、裝備保養、裝備收繳、部隊解召。

中央社引述國防部訓練參謀次長室軍事訓練處長劉慎謀少將日前指出，這次課程包括戰術行軍，結合綜合戰鬥教練、射擊訓練及夜間教練，其中夜間教練以編制武器射擊為主，和野外宿營為一個循環，每個循環課程2至4天，行軍里程10公里以上。

陸軍司令部戰訓處動員組長羅永昶上校表示，新制教召結合戰術位置實況，以露營、舍營方式實施，包括野炊、口糧、加熱式餐盒等飲食方式都有規劃，也藉此機會驗證後勤能量；國防部後次室後勤管理處長黃信仁指出，國軍迷彩服、迷彩褲等一般性服裝的庫存無虞，至於內衣褲、襪子、毛巾等消耗性服裝，國軍將統一發給受召民眾3套，藉此滿足需求，因此受召民眾不用攜帶私人衣物入營受訓。

有關手機管制，受召集民眾與常備部隊規定一致，受召員報到時手機將集中保管造冊，每天晚上7時至8時、晚上9時至10時開放使用，並提供充電設備。

根據軍聞社3月2日報導，新制教召將於5日展開，為使國人進一步瞭解教召施行方式，國防部2日召開記者會，由全民防衛動員署動員管理處處長俞文鎮少將說明

教召規劃內容

俞少將表示，因應敵情威脅，為有效提升後備戰力，新制教召14天試行驗證，規劃於今年第1至3季，由三軍及後備指揮部採局部方式實施，第1季接訓單位計有陸軍206旅3營、257旅4營、203旅砲兵營、空軍3聯隊3營1連及海軍陸戰新訓旅1營等5個單位，年度召訓計24個營、1個連，合計1萬5千餘人，並於第4季檢討試行成效。

俞少將指出，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。

俞少將進一步表示，新制教召第1天結合戰術位置報到，後續將於周邊地區施訓，磨練戰場狀況應處，並依所在縣市後備軍人資料庫，採輻射選員及不跨作戰區的原則，選充各梯次召員，以加速編成時效。

針對教召課程內容規劃，俞少將表示，課程區分「部隊報到與法治教育等一般課程」、「專業專長複訓與鑑測」、「編制武器射擊與連以下戰鬥教練」、「營戰備任務訓練」及「裝備保養與解召」等5個階段，各項課程按程序、步驟、要領，落實各項訓練安全風險管控及防疫規定，並貫徹「處處皆戰場，時時都訓練」指導，以達就地動員與作戰及保家、保鄉、保產的目標。