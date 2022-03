確保烏克蘭核電廠安全無虞　國際原能總署IAEA署長•向俄烏提議親訪車諾比協商

延伸閱讀: 【俄烏戰況 第9日】烏克蘭總統痛批:北約拒設禁航區 無異坐視俄羅斯持續轟炸

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)國際原子能總署(IAEA)署長葛羅西(Rafael Grossi)4日表示,他已經向俄羅斯與烏克蘭當局提議,由他親自前往車諾比協商,確保烏克蘭核子設施安全無虞。

IAEA Director General @RafaelMGrossi says ready to travel to #Chornobyl Nuclear Power Plant to secure parties’ commitment to safety and security of #Ukraine’s NPPs; says “high time” to stop conflict from putting nuclear facilities at risk. https://t.co/I1346nYrjq pic.twitter.com/llo0eKqQIS