確保烏克蘭核電廠安全無虞　國際原能總署IAEA署長•向俄烏提議親訪車諾比協商

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西, 4日在奧地利維也納記者會上，說明歐洲規模最大的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遇襲... 國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西, 4日在奧地利維也納記者會上，說明歐洲規模最大的烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遇襲後, 目前尚無安全疑慮 (美聯社)

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）4日表示，他已經向俄羅斯與烏克蘭當局提議，由他親自前往車諾比協商，確保烏克蘭核子設施安全無虞。

IAEA Director General @RafaelMGrossi says ready to travel to #Chornobyl Nuclear Power Plant to secure parties’ commitment to safety and security of #Ukraine’s NPPs; says “high time” to stop conflict from putting nuclear facilities at risk. https://t.co/I1346nYrjq pic.twitter.com/llo0eKqQIS — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

在他提議的數小時前，歐洲規模最大札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠4日晨遭入侵烏克蘭的俄軍砲擊並起火(上圖, 美聯社) ，有兩名負責廠區安全的人員受傷，但幸好6座核子反應爐全未受到影響，現場也未偵測到輻射外洩。

葛羅西在維也納的記者會上說，「我已經對俄羅斯聯邦與烏克蘭說明我的角色…以便儘快前往車諾比。」他表示，雙方都在考量提案的可行性。

烏克蘭北部廢棄的車諾比核電廠2月24日開戰當天已遭入侵的俄軍占領。1986年的車諾比核災事故，造成數以百計人喪命，並把放射性汙染散布至歐洲各地。

葛羅西說，4日被擊中的是廠區一棟用於訓練的附屬建築，並非反應爐的一部分，有兩名負責廠區安全的人員受傷。他表示，建物被一枚俄國部隊發射的「投射武器」擊中，但不清楚發射的武器類型。

他也秀出一張現場空拍圖，可以看到被擊中的訓練用附屬建築雖然距離反應爐很近，但顯然並非一整排反應爐建物當中的一棟。

他表示，現場未偵測到輻射外洩，並稱監測輻射系統，功能完全正常。但他也引述烏克蘭官員說法表示，「現場情勢當然持續非常緊張且棘手」。

他說，核電廠6座反應爐當中，事發時只有4號反應爐以6成容量運轉發電中，另外5座反應爐不是原本就處於關機狀態，就是處在備轉狀態。

葛羅西表示，他將在5日結束出訪伊朗，之後就可啟程前往烏克蘭。他在伊朗將與高階官員舉行會談，商討國際能源總署關切的議題。

烏克蘭目前有4個核電廠正在服役，提供全國約一半電力，並有多個核廢料儲存場所，其中一個位於車諾比。

儘管葛羅西多次呼籲，但上週被俄軍佔領的廢棄車諾比核電廠，員工目前無法輪派。札波羅熱核電廠情況類似，雖然由俄軍控制，但仍由烏克蘭員工負責運轉。