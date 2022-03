【俄烏戰況 第9日】烏克蘭總統痛批：北約拒設禁航區　無異坐視俄羅斯持續轟炸

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)4日抨擊北大西洋公約組織(NATO),他說這個西方軍事聯盟明知俄羅斯可能會做出進一步侵略,卻拒劃烏克蘭禁航區。

法新社報導,北約今天稍早拒絕烏克蘭希望在烏國上空實施禁航區以阻止俄軍轟炸的請求;但同時,西方盟國警告俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin),再不停戰就要祭出新一波制裁。

澤倫斯基在總統府公布的影片中表示:「北約明知免不了會有新的襲擊和傷亡,還刻意決定不關閉烏克蘭空域。」

他說:「我們認為北約國家自己做出論述,聲稱關閉烏克蘭空域會激發俄羅斯直接攻擊北約。」

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)曾說,北約不會介入這場戰事,因為擔心與俄國直接交鋒會演變成更大範圍的衝突。

史托騰柏格4日再度強調:

但澤倫斯基主張,北約會議是一場「軟弱、混亂的峰會」。他說:「從今天起,所有死去的人,也會是因你們而死,因為你們的軟弱,因為你們事不關己的態度。」

(The Guardian)