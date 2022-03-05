台灣鏡電視選出新任董事長李永豐•原董事長卸任　特助澄清：陳建平並未「干涉新聞」

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）鏡電視昨（４日）選出新任董事長李永豐，原董事長陳建平卸任。有媒體指陳建平是因干涉新聞遭解職，陳建平特助表示，針對莫須有抹黑，將循法律途徑維護名譽。

鏡電視4日召開董事會，決定將新任董事長職位交由紙風車劇團創辦人李永豐擔任，而上任10個月、協助鏡電視取得執照的原董事長陳建平，因各項事業公務繁忙卸任，但仍續任鏡電視董事。

消息傳出後，有媒體報導陳建平是因為「干涉新聞」遭董事會解除職務。針對上述指控，中央社報導, 陳建平特別助理張寒青列舉4點反駁。

■張寒青表示，鏡電視在申設過程中，已提出完整編輯室公約，且對國家通訊傳播委員會（NCC）表示不做置入新聞。原董事長陳建平在NCC審查執照的過程中，也再三向審查委員說，鏡電視絕對不做置入新聞，他非常尊重新聞部的新聞自主和獨立採訪。

■另外，張寒青指出，鏡電視有全國首創的公評人制度，公評人對於新聞的品質及新聞是否有置入都嚴格把關，若新聞有置入的話，公評人早就提出報告警告新聞部。

■張寒青說，鏡電視的新聞現在已在網路直播，閱聽人可以上網看看，新聞當中是否有置入可受公評。

■最後張寒青強調，鏡電視是一家商業電視台，必須遵守公司治理，陳建平自接任董事長以來，努力做好公司治理，尊重新聞自主及對NCC的承諾，針對部分有心人士以莫須有的罪名抹黑，將循法律途徑維護名譽。

鏡電視4日選出紙風車劇團創辦人李永豐擔任新任董事長，原董事長陳建平卸任，仍續任董事。紙風車文教基金會表示，李永豐去年9月已卸任基金會行政職，予以尊重。

李永豐為知名劇團紙風車創辦人，2020年出任鏡電視董事，2021年1月，曾率領鏡電視團隊，出席NCC委員會審照會議，協助鏡電視取得新聞台執照。

出任鏡電視董事長後，李永豐也承諾，將確保鏡電視內容中的各項特色不變，尤其是藝文及關懷弱勢的承諾，並將全力投入，完成開播任務。4日董事會也通過，由現任民視副總經理蔡滄波，出任鏡電視總經理，將於近日上任。

鏡電視原任董事長陳建平從去年5月上任迄今10個月，協助鏡電視取得執照，但因各項事業公務繁忙，卸下董事長一職。

紙風車文教基金會今天也發布聲明表示， 紙風車文教基金會為非營利公益組織，創辦人李永豐於110年9月已卸任該會行政管理職，「李永豐先生於其他單位擔任職務屬個人自由行為，本會予以尊重，但與本會業務無關」。