台灣能幫忙！ 烏克蘭天冷缺物資 捐獻資訊看這裡

烏克蘭物資極度缺乏！在台烏克蘭人發起物資募集活動，盼將保暖衣物、寢具、生理用品送回當地救急。（圖／林岳 提供） 烏克蘭物資極度缺乏！在台烏克蘭人發起物資募集活動，盼將保暖衣物、寢具、生理用品送回當地救急。（圖／林岳 提供）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）俄國入侵，烏國百姓飢寒交迫，急需物資救急。數名在台烏克蘭人今（4）日下午於高雄市鹽埕瀨南街募集物資，準備寄回當地協助民眾度過關，物資募集預計到12日截止，若不克前往的熱心民眾亦可寄送到指定地址，貢獻一份心力。

先前發起為烏克蘭募款的烏國在台學生林歐莉亞（Olga Kulish）下午受訪表示，烏克蘭白教堂國立農業大學學生先前來電告知，當地物資缺乏，即使有錢也無處用，盼能盡快募集物資送往當地。林歐莉亞自願為國從軍的哥哥也指出，當地天寒地凍，急需帳篷、鞋子和保暖衣物送往部隊。林歐莉亞急切表示，「沒有時間慢慢來。」

林歐莉亞的丈夫、鹽埕國小家長會長林岳表示，當地氣溫僅攝氏2度，居民為躲空襲都躲藏在地下室，相當克難煎熬，盼能幫上一點忙。

關於物資運送，林岳表示已有願意協助的貨運公司以及安全運送路線，可將物資自波蘭送往距基輔僅1小時路程的白教堂大學。

林岳向本報表示，本次物資將持續募集到12日，熱心民眾可以親自前往高雄市鹽埕區瀨南街111號對面幼稚園送物資，時間為每天上午8時到傍晚5時。若有外縣市或不克前往的熱心民眾，也可以透過郵寄的方式捐贈物資。若有相關資訊更新，都可在Olga Kulish臉書找到。

當地需要的物資如下，防水軍靴、紅外線熱像儀、手持無線電對講機、男女長袖發熱衣褲、保暖衣物（外套、毛襪）與寢具（棉被、枕頭、厚毛毯、隔熱地墊、睡袋）、暖暖包、雨衣、尿布、衛生棉、口罩、能量棒或營養口糧及奶粉等。