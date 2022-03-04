專訪龐培歐：台灣不是中國的一部份　美台應攜手捍衛民主自由

（台灣英文新聞／楊琇羽、陳雨耕 台北採訪報導）被外界形容「最友台」美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）本周來台，4日接受《Taiwan News》專訪，專訪中龐培歐再度重申台灣不是中國的一部份，美國政府該務實面對這個事實，並與有共享價值且經濟繁榮的台灣在區域合作上有更多的交流，捍衛印太區域及台美共同的利益。

回應同日稍早他在遠景基金會上演講中提到香港民主抗爭事件係為國務卿任內一大遺憾，龐培歐指出，我們正見證中共如何毀諾令今日香港無異於上海與北京一般受到自由嵌制，他們對自由的想望就這樣被硬生生奪走。他感嘆說道：「我很遺憾我們做得不夠多，這也提醒我們，無論是美國或台灣人，要持續捍衛民主自由及反對獨裁。」

他也呼籲美國政府面對現實，勿忽視中共領導人習近平在民主自由、以及人權的侵害、放任霸凌甚至認為交往就能改變習近平的野心。他也重申「台灣不是中國的一部份」，而川普執政時期團隊的對台政策就認清這個事實，也認清中共對美國的掠奪性的經濟手段，因此強硬回擊不姑息；同一時間美國也與有共享價值的區域夥伴擴大經濟、軍事、及外交合作關係，以強化團隊力量，共抗習近平從軍事挑釁、掠奪性經濟、到顛覆民主的資訊戰中所極緻展現的霸權主義。

談到區域嚇阻，龐培歐指通暢且透明的溝通管道是為必要，以減少行為誤判，並運用最新科技以強化夥伴間的合作效率，產生巨大嚇阻力量，讓「不良行為者」為其破壞秩序的行為付出高昂代價，這樣的思維也許能避免在台灣遭受軍事進犯，同樣的邏輯也能運用在烏克蘭上。

龐培歐也說，除了共同合作嚇阻不良行為者，自己的國家也要自己救，強化自身國防力量。他也大讚台灣科技與軍事實力，能務實面對各種威脅並做出相應行動，包括資訊安全網路戰，就是自救的良好典範，也是美國在回應相關威脅議題上的最佳區域夥伴。

第一次出訪台灣，龐培歐表示對台灣人民的熱情良善印象深刻。被問到是否2024年投入美國總統大選，龐培歐只說未來的事還不確定，但會持續做他畢生覺得對的事－為自由、民主、人權而戰。