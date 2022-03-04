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瀕危鯊魚淪為毛孩食物？ 標示不明消費者成幫兇

透過基因條碼（dna barcoding）鑑定技術，科學家測試新加坡16個品牌共45種寵物食品，發現144項樣本中，約莫三分之一含有鯊魚基因。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/04 17:51
一項新加坡研究顯示，瀕危鯊魚充斥市面寵物食品，卻標示不明讓消費者無從得知。（圖／Pexels）

一項新加坡研究顯示，瀕危鯊魚充斥市面寵物食品，卻標示不明讓消費者無從得知。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）一項今（4）日發表的新加坡研究顯示，當地數十項寵物食品中竟添加瀕臨絕種的鯊魚，並且因標示不清，被許多不知情的消費者買來餵食自家毛小孩。

衛報》報導，國際知名期刊《海洋科學前沿》（Frontiers In Marine Science）今日刊登一項關於寵物飼料成分的研究，透過基因條碼（dna barcoding）鑑定，科學家測試新加坡16個品牌共45種寵物食品，發現45項產品中，有32項含有鯊魚基因。

其中被鑑定出最多的是藍鯊（blue shark）、絲鯊（silky shark）以及白頂礁鯊（whitetip reef shark），後兩者被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為「易危」等級。此外，小口沙條鮫（sicklefin weasel shark）、加勒比尖吻鯊（caribbean sharpnose shark ）以及沙虎鯊（sand tiger shark）等「易危」物種的DNA也都出現在樣本中。

研究者Ian French以及Benjamin J. Wainwright指出，這些寵物食品並未明確標示產品成分，僅以模糊的「魚」（fish）、「海洋魚類」（ocean fish）、「白色魚餌」（white bait）、「白魚」（white fish）等術語混淆視聽，一些產品有特別列出金槍魚或鮭魚，其餘則根本沒有說明有魚的成分。

French與Wainwright表示，大部分寵物主人可能都是大自然的愛好者，多數人會因發現自己不自覺地助長對鯊魚的過度捕撈，而感到震驚。

過去半個世紀，鯊魚因在世界各地被過度捕撈，減少了70%以上。作為海洋中的頂級捕食者，他們對海洋食物鏈的平衡至關重要，鯊魚的消失對海草及珊瑚礁產生負面連鎖反應，嚴重影響珊瑚礁生態系。

兩位研究者指出，這些出現在寵物食品中的鯊魚，可能是在被割除有高經濟價值的魚鰭後被丟棄，也可能反映鯊魚肉貿易的增長。他們呼籲應標籤明確化，讓消費者知道到底給自家寵物吃了什麼，食物又從何而來。

英國艾克斯特大學 (University of Exeter）大學的生態家Andrew Griffiths博士也表示，缺乏標籤，意味著各式各樣的瀕危物種，都能合法的被納入寵物食品中，沒有具體規則來禁止，消費者可能在不知不覺中吃了所有的魚類。

Griffiths進一步指出，鯊魚肉除了魚鰭，價值相當低，可以成為廉價的蛋白質來源。很多人都不想吃，但卻可以成為寵物的盤中餐。
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