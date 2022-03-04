美國進入大解封時代？93%人口在室內無須戴口罩

美國紐約市曼哈頓區去年5月疫情仍未趨緩時，人們就已經沒有在戴口罩了。（圖/路透社） 美國紐約市曼哈頓區去年5月疫情仍未趨緩時，人們就已經沒有在戴口罩了。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國疫情趨緩，解封進度宛如全面加速，已有85.4%的地區符合疫情低風險或中等風險規定，在室內無須戴口罩，有92.9%的美國人口居住在這些地區，顯示幾乎所有美國州份都已和口罩說再見。

根據路透社，美國疾病控制和預防中心 (CDC) 週四（3日）表示，大約有93%的美國人口居住在疫情水平低到不需要在室內戴口罩的地方。

最新數據顯示，美國疫情各方面指標最近都有趨緩，像是屬於關鍵標準的住院率等，從每日確診數來看也可發現，美國已經走過疫情的最高峰期。

不過仍待確定的是，拜登政府是否會擴大對交通樞紐和交通工具如飛機、火車和公車的口罩規定。目前的相關規定將於3月18日到期，白宮表示本週已在評估是否要延長這項規定。

路透社指出，美國上週宣布戴口罩規定時，是看新冠肺炎的傳播率，不過現在已轉向當地住院率、醫院容量和感染率了。

不只如此，根據之前的指導方針，高達95%的美國州份被認為正在經歷傳播高峰期，只有5%的美國州份認同放棄室內口罩的建議。到了本週，越來越多的官方機構被告知可以停止在華盛頓特區，或其他中低風險地區內戴口罩，包括國務院、五角大廈、交通部、聯邦航空管理局和司法部等。