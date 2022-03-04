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台灣鳳梨禁銷中國滿週年！WTO 24日審議 農委會擬推最有力解決機制

國際處長林家榮表示，爭端解決是有強制力的機制，如果判決敗訴必須改正措施，如果不改正，勝訴的一方可以採取貿易對等報復手段。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/03/04 17:24
中國去年以介殼蟲為緣由宣布3月起暫停進口台灣鳳梨。（圖/中央社）

中國去年以介殼蟲為緣由宣布3月起暫停進口台灣鳳梨。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）中國自去年3月1日起單方面暫停進口台灣鳳梨，被視為是政治操作，且違反國際規範，農委會副主委陳駿季今（4日）表示，世貿組織（WTO）SPS例會24日將再就中國暫停輸入台灣鳳梨協商，農委會也擬採取有強制力的爭端解決機制。

去年3月初，中國曾主張台灣鳳梨有介殼蟲問題，無預警且單方面地暫停進口台灣鳳梨，造成台灣農民與社會不滿，因此當時從政府到民間，都大力協助鳳梨銷售以化解危機，農委會也向世貿組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會提出特定貿易關切，去年11月初曾進行協商。

時隔一年，農委會今天召開「農委會超前部署鳳梨產銷輔導措施」記者會，說明案件處理進度。

農委會副主委陳駿季說，中國暫停輸入台灣鳳梨以來，兩岸平台溝通14次，中國都未回應，去年SPS例會的回答與新聞稿一樣，完全類似照念方式。

因此，這次已透過外館協助，再次提出特定貿易關切，今年SPS例會安排台北時間24日（凌晨）再次協調，陳駿季表示，已經過一年，希望中國回應的態度有所改變。

陳駿季強調「如果沒有，我們就會思考是否走爭端解決機制往下走」。他說，因為WTO有其機制，現階段還在SPS例會，農委會也會先根據SPS例會上中國的回應做規劃，如果雙邊可以進入兩岸檢疫協商平台討論處理，就無需推出其他解決機制。

關於爭端解決機制有何作用，中央社報導，國際處長林家榮表示，爭端解決是有強制力的機制，會受到爭端小組判決，如果判決敗訴必須改正措施，如果不改正，勝訴的一方可以採取貿易對等報復手段；一般來講，在WTO最有能力、實質效用的機制就是爭端解決機制，不過目前政府只針對工業產品提過，農產品則還沒。
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