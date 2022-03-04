新北「繪眼識地球」環境教育繪本徵選系列活動開跑

新北市環保局舉辦第3屆「新北市環境教育繪本徵選」 活動，連續兩年遴選一系列優質的環境教育繪本，而今（2022年） 年度繪本徵選收件日期自6月6日起至7月15日止，共分為「 國小創作組」、「國中創作組」及「社會創作組」， 各組前三名分別可獲得新臺幣5萬元、3萬元及1萬元的獎勵金， 另擇佳作數名獲獎勵金1仟元。此外，環保局將於3月23日舉辦「 環境教育繪本創意工作坊」，邀請去年社會創作組繪本徵選第一名的 「不塑之客迺夜市」作者分享創作及發想理念，並透過多元對談等方 式激發創意，並作為繪本創作研習與交流平台，報名時間自即日起至 3月21日止，歡迎參賽者、 指導師長及對環境教育繪本有興趣的新北學子與市民踴躍參加。

新北市環保局說明，環境保護議題包羅萬象，包含減塑、再生能源、 動物保育、全球暖化等內容， 而前兩年的得獎作品皆涵蓋了前述的環境保護議題， 顯見環境保護概念已於市民心中生根發芽，為使創作主題更加多元， 今年度加入了近年各先進國家關注的土壤及地下水污染議題，也新增 「特別獎」，只要作品主題經認定符合土壤及地下水污染議題者， 將擇優至多5件作品額外提供新臺幣2000元禮券。 期望透過繪本的推廣， 將生硬的環境保護議題以平易近人的方式向民眾傳達。 而繪本的內容不侷限於童話， 可將生活周遭遇到得環境議題融入其中，透過圖像與故事編排， 從不同角度切入並探討，讓民眾對環保議題更加有感， 詳情可至環保局官網查詢。

此外，環保局將於3月23日舉辦「環境教育繪本創意工作坊」， 邀請去年社會創作組獲得第一名的「不塑之客迺夜市」 作者分享創作及發想理念，及於環境教育、 繪畫領域的講師以案例分享並進行多元對談等方式激發創作理念， 報名期限自即日起至3月21日止，詳情可至環保局官網查詢，歡迎參賽者、 指導師長及對環境教育繪本有興趣的新北學子與市民踴躍參加。

環保局表示，期望透過環境教育繪本徵選方式， 邀請市民朋友發揮創意，將生活中遇到的環保議題與繪本結合， 共同將環保觀念及知識進行傳遞， 並讓環境教育理念於日常生活中落實，進而展現實質行動力。

照片來源：新北市政府環境保護局提供