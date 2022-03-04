新北「繪眼識地球」環境教育繪本徵選系列活動開跑

新北市環保局舉辦第3屆「新北市環境教育繪本徵選」活動，連續兩年遴選一系列優質的環境教育繪本，而今（2022年）年度繪本徵選收件日期自6月6日起至7月15日止，共分為「國小創作組」、「國中創作組」及「社會創作組」，各組前三名分別可獲得新臺幣5萬元、3萬元及1萬元的獎勵金，另擇佳作數名獲獎勵金1仟元。此外，環保局將於3月23日舉辦「環境教育繪本創意工作坊」，邀請去年社會創作組繪本徵選第一名的「不塑之客迺夜市」作者分享創作及發想理念，並透過多元對談等方式激發創意，並作為繪本創作研習與交流平台，報名時間自即日起至3月21日止，歡迎參賽者、指導師長及對環境教育繪本有興趣的新北學子與市民踴躍參加。
新北市環保局說明，環境保護議題包羅萬象，包含減塑、再生能源、動物保育、全球暖化等內容，而前兩年的得獎作品皆涵蓋了前述的環境保護議題，顯見環境保護概念已於市民心中生根發芽，為使創作主題更加多元，今年度加入了近年各先進國家關注的土壤及地下水污染議題，也新增「特別獎」，只要作品主題經認定符合土壤及地下水污染議題者，將擇優至多5件作品額外提供新臺幣2000元禮券。期望透過繪本的推廣，將生硬的環境保護議題以平易近人的方式向民眾傳達。而繪本的內容不侷限於童話，可將生活周遭遇到得環境議題融入其中，透過圖像與故事編排，從不同角度切入並探討，讓民眾對環保議題更加有感，詳情可至環保局官網查詢。
此外，環保局將於3月23日舉辦「環境教育繪本創意工作坊」，邀請去年社會創作組獲得第一名的「不塑之客迺夜市」作者分享創作及發想理念，及於環境教育、繪畫領域的講師以案例分享並進行多元對談等方式激發創作理念，報名期限自即日起至3月21日止，詳情可至環保局官網查詢，歡迎參賽者、指導師長及對環境教育繪本有興趣的新北學子與市民踴躍參加。
環保局表示，期望透過環境教育繪本徵選方式，邀請市民朋友發揮創意，將生活中遇到的環保議題與繪本結合，共同將環保觀念及知識進行傳遞，並讓環境教育理念於日常生活中落實，進而展現實質行動力。
照片來源：新北市政府環境保護局提供