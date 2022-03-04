2月低溫影響梨結果 新北市府勘查提救助

因連續寒流低溫影響，導致梨樹2月陸續出現授粉不良 、著果率低情形。新北市農業局今(4)日邀集桃園區農業改良場、 農糧署北區分署及區公所至現場勘查，確認有授粉不良、 著果率低情形，後續將協助爭取中央的農業天然災害救助。 目前農作物保險有開辦梨保險，新北市府補助四分之一保費， 若有符合農業天然災害現金救助資格即可申請理賠。

2月連續寒流低溫，市府啟動勘災機制， 鑑於低溫造成農作物危害速度較慢，且持續時間較長， 不會馬上顯現，農業局持續關注各區農作物狀況，發現梨樹陸續出現 授粉不良、著果率低情形。新北市府主動邀集桃園區農業改良場、 農糧署北區分署及區公所於今(4)日勘查高接梨穗農損情形。新北 市梨種植面積為9.8公頃、年產量約為70,866公斤， 主要產於三芝、淡水、八里等北海岸地區， 新北市高接梨主要嫁接品種為豐水梨。今日由公所帶領勘查生長不良 田區，近期為開花結果期，部分梨樹枝頭上卻看不到幾顆， 連續低溫降雨影響接穗，造成無法開花，著果率低。農業局彙整查報 農損情形，初步統計結果高接梨穗農損被害面積5.12公頃， 損害程度約20%，換算面積1.02公頃，農損金額約22萬4千 元，農業局後續將協助爭取中央的農業天然災害救助。

新北市農業局長李玟表示，為了保障農民的辛苦，不讓收益受損， 已通報中央爭取救助，如有達救助標準，救助金為每公頃60, 000元。另目前農作物保險有開辦梨保險，中央農委會補助二分之 一保費，市府再加碼補助四分之一保費， 其中淡水及三芝區有多位農民投保，若有符合農業天然災害現金救助 資格便可獲得理賠。如有投保相關疑問可洽詢土地所在地農會， 或詢問保險公司。農業局將持續關高接梨穗生長情形， 並請公所持續查報各地生長情形。

照片來源：新北市政府農業局提供