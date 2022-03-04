全國童軍績優評選新北囊括11獎項 蟬聯四屆全國最多

教育部國教署「111年度童軍教育績優個人、學校暨菁英童軍評選」獲獎名單日前揭曉，新北市再創佳績。全國74獎項(含學校及個人)中，新北巿即囊括11獎項，超過總獲獎數七分之一，蟬聯四屆獲獎數全國最多。
今(2022)年度新北市獲獎績優學校共有安康高中、淡水國中、達觀國中小及光華國小4校；績優個人有昌隆國小張照壁校長、重慶國中張乃若老師、三民高中呂逸萍老師、安康高中謝金城校長4人、菁英童軍2人為新莊高中洪英碩、三民高中（國中部）詹姵潔同學，另教育局社教科黃曉青股長則榮獲績優行政人員。
其中安康高中跟校長謝金城同時榮獲績優學校及績優個人。該校童軍團除了協助各種校內及全市性活動外，並與周邊學校合辦文山區童軍聯團迎新考驗營、幼童軍育樂營等活動，大手攜小手，反哺幼童軍團及國中童軍團。該校童軍團特別重視行善服務，每年過年前都會舉辦寒冬送暖關懷弱勢長者活動，童軍們分送年菜跟物資給社區獨居長者，陪長者閒話家常、幫忙打掃環境等，看見長者的笑容，孩子們也滿是感動。
而謝金城校長將童軍制度用於校務運作及班級經營，並親自帶孩子進行關懷長者等各項童軍服務，是孩子服務學習的典範。同時擔任新北市童軍會理事，積極參與全市童軍活動，謝校長說，童軍奉行的日行一善跟團隊合作，正體現108課綱自發、互動、共好的精神，引導學生從生活中反思，懂得感恩與付出，是最佳的教育價值實踐。
光華國小也榮獲績優學校，該校目前已有6團童軍團，童軍人數超過100人，除了積極辦理全市性童軍訓練，如初任教師童軍研習、國中小童軍教學研習、稚齡與幼童軍服務員木章訓等，更協助新北市童軍手冊等童軍教材編輯，以利各校推動童軍教育。洪中明校長說，童軍技能考驗可讓孩子進行職業探索、服務學習則培養好品德，最重要是可培養領導人才，各國許多領袖或企業家都曾是童軍，家長可鼓勵孩子參與。
菁英童軍詹姵潔加入三民高中(國中部)女童軍團以來，參與各式各樣的童軍活動及考驗，並投入社區公益服務，跟童軍團一起到育幼院照護寶寶、關懷社區獨居長輩、參與二手物資義賣協助長者等。此外她也參與國際童軍活動，包含日本文化交流及2021國際女孩日等，與其他國家童軍交流。她說，童軍的世界豐富了自己的視野，也讓她逐漸不再害怕人群，變得自信開朗。她會秉持女童軍規律與諾言，繼續學習成長。
教育局長張明文表示，童軍教育是最好的品德教育，從服務奉獻中養成對社會的責任心與使命感。因此新北市重視童軍教育，於2021年更完成全國首部童軍手冊，為童軍學習提供系統輔助教材，推動各校學生投入童軍活動。三五童軍節即將到來，期勉各童軍團除一同辦理慶祝活動外，更能繼續服務奉獻，將童軍精神發揚出去。