全國童軍績優評選新北囊括11獎項 蟬聯四屆全國最多

教育部國教署「111年度童軍教育績優個人、 學校暨菁英童軍評選」獲獎名單日前揭曉，新北市再創佳績。全國7 4獎項(含學校及個人)中，新北巿即囊括11獎項， 超過總獲獎數七分之一，蟬聯四屆獲獎數全國最多。

今(2022)年度新北市獲獎績優學校共有安康高中、淡水國中、 達觀國中小及光華國小4校；績優個人有昌隆國小張照壁校長、 重慶國中張乃若老師、三民高中呂逸萍老師、安康高中謝金城校長4 人、菁英童軍2人為新莊高中洪英碩、三民高中（國中部） 詹姵潔同學，另教育局社教科黃曉青股長則榮獲績優行政人員。

其中安康高中跟校長謝金城同時榮獲績優學校及績優個人。 該校童軍團除了協助各種校內及全市性活動外， 並與周邊學校合辦文山區童軍聯團迎新考驗營、 幼童軍育樂營等活動，大手攜小手，反哺幼童軍團及國中童軍團。 該校童軍團特別重視行善服務， 每年過年前都會舉辦寒冬送暖關懷弱勢長者活動， 童軍們分送年菜跟物資給社區獨居長者，陪長者閒話家常、 幫忙打掃環境等，看見長者的笑容，孩子們也滿是感動。

而謝金城校長將童軍制度用於校務運作及班級經營， 並親自帶孩子進行關懷長者等各項童軍服務， 是孩子服務學習的典範。同時擔任新北市童軍會理事， 積極參與全市童軍活動，謝校長說， 童軍奉行的日行一善跟團隊合作，正體現108課綱自發、互動、 共好的精神，引導學生從生活中反思，懂得感恩與付出， 是最佳的教育價值實踐。

光華國小也榮獲績優學校，該校目前已有6團童軍團，童軍人數超過 100人，除了積極辦理全市性童軍訓練，如初任教師童軍研習、 國中小童軍教學研習、稚齡與幼童軍服務員木章訓等， 更協助新北市童軍手冊等童軍教材編輯，以利各校推動童軍教育。 洪中明校長說，童軍技能考驗可讓孩子進行職業探索、 服務學習則培養好品德，最重要是可培養領導人才， 各國許多領袖或企業家都曾是童軍，家長可鼓勵孩子參與。

菁英童軍詹姵潔加入三民高中(國中部)女童軍團以來， 參與各式各樣的童軍活動及考驗，並投入社區公益服務， 跟童軍團一起到育幼院照護寶寶、關懷社區獨居長輩、 參與二手物資義賣協助長者等。此外她也參與國際童軍活動， 包含日本文化交流及2021國際女孩日等，與其他國家童軍交流。 她說，童軍的世界豐富了自己的視野，也讓她逐漸不再害怕人群， 變得自信開朗。她會秉持女童軍規律與諾言，繼續學習成長。

教育局長張明文表示，童軍教育是最好的品德教育， 從服務奉獻中養成對社會的責任心與使命感。 因此新北市重視童軍教育，於2021年更完成全國首部童軍手冊， 為童軍學習提供系統輔助教材，推動各校學生投入童軍活動。 三五童軍節即將到來，期勉各童軍團除一同辦理慶祝活動外， 更能繼續服務奉獻，將童軍精神發揚出去。