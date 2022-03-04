期交所「縱橫期海 Trader就是你－大專院校模擬交易競賽Part I」即日起接受報名

為使校園年輕人可藉由模擬交易， 增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管之重要性，期交所自去(2021)年起辦理「縱橫期海Try Try看－大專院校模擬交易競賽」，同時首度開放時下流行的「 程式交易」下單功能，共吸引456隊、近2千位學生組隊參賽，參 與踴躍，賽況激烈。鑒於大專院校師生反應良好，今年賡續辦理「 縱橫期海 Trader就是你－大專院校模擬交易競賽」，第一階段活動報名 期間為3月7日至3月25日，競賽期間為4月1日至5月31日， 總獎金達新臺幣55萬元。

期交所表示，該活動參賽對象為國內大專院校在學學生，採由老師指導推薦、學生 (須為同校學生)組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊， 每所學校參賽上限為20隊。 競賽模擬交易平台使用期交所虛擬交易所， 行情報價採即時行情模式，具保證金追繳及平倉機制。 每個參賽隊伍起始資金為新臺幣500萬元，競賽商品為期交所4大 主力商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨， 並限週契約、近月及次近月契約，其中臺指選擇權限交易價平上下一 定檔數序列，股票期貨限特定造市標的。依據競賽辦法，「競賽獎」 將自有完整交易四大類競賽商品、交易天數達競賽期間交易日三分之 一及有繳交心得報告之參賽隊伍中，先取正報酬隊伍之「夏普比率」 前60名，再依「累積報酬率」由高至低排序取前20名， 獲頒團體獎金6萬元~6千元，指導老師獎金3萬元~3千元。 另為鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，另設有「 好學獎」，將於競賽活動結束後， 自有參與交易及有繳交心得報告之參賽隊伍隊員(學生)中隨機抽出 50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。

為讓參賽同學更加瞭解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，並加 強年輕人建立正確投資理財觀念及風險意識之宣導，期交所訂於3月 9日至18日舉辦線上校園講座5場次(包含北部地區2場、 中部地區、南部地區及東部地區各1場，優先開放該地區學生報名) ，將以輕鬆有趣方式播放淺顯易懂的期貨宣導影片，且規劃Q&A交 流時段，同學可透過線上會議軟體留言發問。此外，期交所每場次都 有準備20個7-ELEVEN 100元購物金，提供予現場發問及有填寫問卷同學(獎額有限以抽 獎辦理)。報名線上校園講座請至期交所網站「 教育宣導報名及活動專區/111年上半年「年輕人學期貨」 校園講座」辦理，欲報從速，以免向隅。

該競賽活動辦法業於2月23日發函各大專院校，活動網站專區訂於 今日(3月7日)上線，網址為https://www. taifex.com.tw/eventTryTryp3/ index，或可由期交所官網首頁連結。歡迎大專院校師生自即日 起踴躍報名參賽，充分發揮在校所學並學以致用，淬鍊期貨操盤及程 式交易專業技能，擴展學習視野。