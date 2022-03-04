護衛首都！ 烏克蘭平民挖壕溝協防基輔近郊

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）隨著入侵的俄軍逐漸逼近首都基輔近郊，檢查哨、坦克路障與街壘已經如雨後春筍般出現在城市街頭，而開戰後的這幾天，陸陸續續有大批平民加入地方衛戍部隊，並在基輔外圍的森林建立起如同二戰般壕溝縱橫的防線。

BBC報導指出，現場沒有浮華的科技，大部分的防禦措施是由這些人用簡單的鏟子、電鋸等工具構築而成，。多持槍的士兵只受過幾週甚至幾天的戰鬥訓練，不過這並不影響他們與俄軍戰鬥的意志。

25歲的軟體工程師Mykhaylo說，他在今年稍早加入防衛部隊，只受過幾天的軍事訓練。他說，他相信烏克蘭的軍隊，所以俄軍很有可能根本不會打到他駐紮的地區，不過要是真的打來，他相信他們可以把俄軍再擋回去。

在這個臨時基地的另一頭，曾是一名採購的Olga正在提供老兵與志願民兵戰場急救措施的教學，這包括了如何使用止血帶來替傷口止血等簡單技巧。Olga說，雖然自己不是專業的醫護，她還是儘可能的傳授自己了解的部分，雖然很害怕，但她知道必須捍衛自己的城市與國家。

另一名志願士兵、36歲的律師Denys則強調，不僅僅是烏克蘭的未來繫於此役，他與朋友們正為民主、自由和人權而戰，烏克蘭、歐洲甚至是世界的未來，都被濃縮在烏克蘭的保衛戰當中。

28歲的基輔居民Pavlo受訪時說，願意作戰的平民數量多於城市僅有的武器，所以他沒有分到武器。不過如果真有必要，他會用他熟悉街道、地形的優勢，赤手空拳與俄軍戰鬥。

8天前還只是一名店面經理的Pavlo表示，他的家人躲在城市的某處，為了守護他們，他唯有選擇一戰，只有勝利，才有意義。