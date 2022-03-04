龐培歐在台演說：美國對台政策應採「戰略清晰」

（台灣英文新聞 / 楊琇羽、黃紫緹採訪報導）在遠景基金會邀請下，美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今（4）日在台北君悅酒店發表專題演說，他呼籲美國改變對台政策，從戰略模糊轉為「戰略清晰」。演說前不久，他甫於臉書發文，稱美國應承認台灣為自由主權國家。

龐培歐重申，美國政府應承認台灣為合法的民主政體。作為全球最重要經濟體之一的台灣，正直視來自共產中國的挑戰，失去台灣不僅危及美國國家利益，亦是全球一大威脅。

演說伊始，這名前美國外交高官盛讚台灣在新冠肺炎疫情下，仍能維持強健經濟及對全球的影響力。台灣是全球科技產品王國，如鴻海就是電子大廠。龐培歐期盼台美能加深經貿合作，降低對中國依賴。

在俄羅斯大舉侵略烏克蘭之際，龐培歐認為，擁抱自由的國家應強化合作，抵禦俄國總統普丁與中國領導人習近平的軍事野心。他嘆道，長期以來對共產極權國家的退讓，造就了中國這樣一個「科學怪人」，損及了國家與區域安全。他有幸能改變此一路線。

龐培歐提到，在他任內，中共對香港公民自由的鎮壓，是難以抹消的記憶，當時各界應採取更多具體行動。「美國的態度是關鍵」，他說。「我們應正視自身義務，鞏固彼此連結，減少對中俄的仰賴。」

龐培歐主張，自由民主國家應彼此支援，不讓共產政權宰制世界。「我們須透過軍售協防台灣，支持台灣加入國際組織。」這對台灣、美國，乃至於全世界，都是有利無弊。

龐培歐重申，美國外交政策應摒棄舊式戰略模糊思維，改走戰略清晰路線。「我認為，美國早該採取此一舉措。在共產政權威逼下，台灣作為蓬勃的民主政體，人民有權獲得全球尊重。」失去台灣這盟友，將是一大損失。美國應致力實現對台承諾。

「我們必須確保習近平無法為所欲為，一旦武力犯台，就會付出龐大代價。」他在演說末了時說道，「態度清楚至關重要」。龐培歐也期許中國有朝一日能成為民主國家。據他所知，在美國與世界各地的許多中國人，都能享有自由。

最後，龐培歐再次重申民主國家團結的重要性，暴政與自由之間必須劃清界線。各國須降低對中國經濟的依賴，建立有系統的機制，讓理念相同的國家，得以齊力因應威脅以及影響力作戰行動。



美國前國務卿龐培歐在台北發表演說（圖／AP）