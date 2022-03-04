【全台大停電】台灣總統蔡英文前往興達發電場　對南部鄉親深感抱歉

總統蔡英文今(4)日前往視察高雄興達電廠(圖/蔡英文臉書) 總統蔡英文今(4)日前往視察高雄興達電廠(圖/蔡英文臉書)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)高雄興達電廠3月3日因人為疏失造成500多萬戶大停電，總統蔡英文今日前往該地視察並道歉。

綜合媒體報導，0303全台超過500萬戶一早就大停電，交通號誌停擺造成混亂，救護車鳴笛聲此起彼落，店家生意也受到影響，檢討報告指出興達電廠機組因人為疏失跳脫連帶，造成台南龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，導制台灣許多縣市陷入漆黑。

經濟部次長曾文生坦承昨日事故有人為疏失，3頁的事故檢討報告分為3個主題「人為疏失」、「電廠的自我保護」、以及「電網如何分散風險、如何改善」進行檢討。蔡英文於臉書寫到，「要求經濟部必須以提升『電網分散性與韌性』為目標，對既有的電網設計進行總體檢，加速進行必要的重新規劃和調整。」

蔡總統今天前往高雄視察興達發電廠，聽取簡報後對昨天停電事故表達歉意；尤其對停電較久的南部鄉親更感抱歉；昨天上午並非用電尖峰時段，當時備載容量率也有24.61%，一個單一操作疏失或者一個事故就造成全國性衝擊，突顯國家用電和基礎設施韌性的問題。

蔡總統說，台灣電力股份有限公司是國家電力關鍵，國民期待最高、責任最重，出現這樣的事故造成國民不便，蘇貞昌已指示經濟部3天內提檢討報告。

蔡總統強調，加強關鍵基礎設施韌性是政府持續努力工作，會承擔起這些重要責任，繼續與經濟部、台電合作努力。