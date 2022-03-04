【更新】烏克蘭核電廠大火才滅 現落入俄軍手中

位於烏克蘭的歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今（4）日遭俄軍攻擊，所幸僅外圍大樓起火，並未成核洩漏事故。 位於烏克蘭的歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今（4）日遭俄軍攻擊，所幸僅外圍大樓起火，並未成核洩漏事故。

更新時間：2022-03-04 15:30

俄烏戰爭近日第九日，烏克蘭境內歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今（4）日稍早遭俄國圍攻起火，才將火勢撲滅又傳出落入俄方控制。

《路透社》報導，國家核能監察局在社群網站上表示，俄羅斯已經控制了札波羅熱核電站。當地政府則指出，核電廠的操作人員正在監控裝置的狀況，以尋求確保操作符合安全要求。

發布時間：2022-03-04 15:13

烏克蘭核電廠大火已滅 專家：兵家必爭之地所以攻擊

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）烏克蘭東南方、歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠今（4）日遭俄軍攻擊，外圍大樓起火，火勢已經稍早已被撲滅，幸未造成嚴重毀損，核反應爐也無異常，但至少一組發電機及部分設備受到波及，目前僅一組發電機持續運作。

《路透社》報導，俄國入侵烏克蘭進入第九日，陷入苦戰的俄軍圍札波羅熱核電廠，該電廠供應電力佔烏克蘭總發電量5分之1以上。據該廠發佈的影像顯示，該廠外圍的培訓大樓起火，砲彈襲來在夜間有如白日當空，可見攻勢之烈。

美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）推文表示，「沒有跡象顯示該處周遭環境輻射升高」，她強調，「核反應爐被堅硬外殼嚴密保護，目前正安全地進入關閉程序。」

葛蘭何還指出，在與烏克蘭能源部長對談後，美國啟動核事件應變小組，並持續監測核電廠狀況。

札波羅熱核電廠發言人圖茲（Andrii Tuz）指出，核電廠沒有受到嚴重損壞，但至少一個發電機組以及一些設備受到波及，目前只有一個發電機組在運行。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）痛斥俄國放話核戰不是威脅已是現實，烏克蘭有15座核設施，若真爆炸，全歐洲都不能倖免，他在影片中向歐洲喊話「醒醒吧」，立即採取行動阻止俄國行徑，防止核災終結歐洲。

俄國軍隊先前已佔領基輔以北約100公里處的車諾比核電廠（Chernobyl nuclear Plant），該核電廠於1986年爆炸，造成史上最嚴重的核災事故。

俄電廠如此危險，為何俄軍執意進攻？《CNN》引述美國陸軍退役將軍克拉克（Wesley Clark）指出，俄軍可能採取經典戰術，試圖封鎖附近一條河川，並圍困烏國軍隊，而札波羅熱核電廠座落於必經之路，且該處供應烏國大量電力，成「關鍵戰略資產」，若切斷其線路，至少讓能電網暫時陷入不穩定，阻礙烏國通訊能力。