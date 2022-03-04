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台灣3/4新增64例新冠肺炎確診　62例境外移入、2例本土個案

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/04 14:13
(圖擷取自直播記者會)

(圖擷取自直播記者會)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(4)日公布國內新增64例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及62例境外移入；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於30多歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、29例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(6例)、美國、印度及菲律賓(各4例)、印尼及柬埔寨(各3例)、香港、澳大利亞及日本(各2例)、阿根廷、吉爾吉斯、瑞士、英國及加拿大(各1例)移入，另27例調查中。入境日介於今(2022)年1月19日至3月3日。

指揮中心指出，今年2月19日公布之案20016、2月20日公布之案20110及2月23日公布之案20256境外移入病例，經病毒基因定序及疫調後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,396,050例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,375,084例排除)，其中20,717例確診，分別為5,212例境外移入，15,451例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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