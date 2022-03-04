〈時評〉俄烏戰事增加通貨膨脹壓力　對股市投資人是風險也是機會　

俄烏戰事衝擊全球金融市場，是風險也是機會。台灣資本市場近年已 轉型為內資導向，外資影響力式微，投資人如能把握「選股不選市」 、「重視基本面」的大原則，以過去40年來，3次戰爭危機經驗， 不難發現商機就在眼前，就看怎麼判斷選擇而已。

過去外資在台股喊水會結凍，2012年至2017年，連續6年買 超台股，但是2020年開始，迄今（2022）年3月2日， 賣超台股高達1兆1823億餘元，台股不僅沒有被賣垮， 還連續3年每年成長2成以上，最重要的原因， 是上市公司整體獲利大成長，出人意料。

以2021年為例，稅後純益已達4兆1965億餘元，今年配發現 金股息預期將達3兆元，殖利率長期高於3％以上，對投資人充滿誘 因，也正是台股未因外資撤離，仍然大漲，絲毫沒有影響投資人信心 的主因。近期俄烏戰事，對台股的影響，明顯可以看出， 遠比不如歐美股市震盪之嚴重，內資充分發揮影響力， 取代撤離的外資。

其實戰爭衝擊金融市場，歷史經驗屢見不鮮。1990年波斯灣戰爭 ，台股從5450點，跌到2560點，跌幅53％， 2001年阿富汗戰爭，台股從4289.1點，跌到3446. 26點，跌幅19%。2003年伊拉克戰爭，台股從5057點， 跌到4260點，跌幅超過15%。前3次戰爭，都衝擊台股。

值得注意的是，3次戰爭對台股的影響，一次比一次小，投資人面對 戰爭，越來越理性，尤其這次俄烏戰事，台灣經濟情勢佳， 股市規模又非過去可以比擬，投資人的成熟度更不一様， 即使大盤震盪，幅度亦不致太大，而且對於基本面佳的標的， 未來反彈應該是「V」字型，上升幅度不會小， 投資人應該有獲利機會，不用太擔心。

這一次俄烏戰事，開戰以前鑼鼓喧天，各方放話、制裁，確實令人膽 顫心驚，但是深入分析，局部性戰事，不太可能演變成區域大戰， 而且戰爭爆發後，各方對俄羅斯的制裁力道不小，影響俄羅斯經濟、 金融秩序大，預料戰事應該持續不久，即可能進入談判階段。金融秩 序應該會快速恢復正常。

這次俄烏戰事對外匯市場的影響，應該是烏克蘭貨幣格里夫納格，受 傷最重，創今年全球貨幣最大貶幅，俄國盧布貶值全球第5大，瑞士 法朗循例成為最佳避險貨幣，漲幅創下10年新高。黃金價格2月上 漲逾5％，高盛認為有機會每英兩突破2350美元，投資報酬率比 股票和債券還好。

值得政府注意的是俄羅斯為全球最大小麥出口國，烏克蘭是第3大玉 米出口國，戰爭是否影響兩國糧食出口，值得注意， 尤其台灣黃小玉（黃豆、小麥、玉米）都仰賴進口，國際糧價上漲， 再加上能源價格如石油、天然氣價格揚升，當然會惡化台灣的通貨膨 脹，這是政府必須重視的風險。

在金融體系方面，分析國內金融三業和國人持有基金，對俄羅斯和烏 克蘭的曝險部位，總計達到2170.05億元新台幣， 其中本國銀行對俄羅斯授信0.64億元，金額不大， 投資金額達50.38億元，合計較去年12月減少1.83億元。 對烏克蘭主要授信金額為300萬元，較12月的600萬元下降。

證券期貨業截至今年1月底止，未投資俄羅斯與烏克蘭，沒有造成曝 險部位，不過國人透過境內基金投資俄羅斯金額為198億元新台幣 ，較去年12月底，減少16億元，占整體基金淨值規模0.4%， 而境外基金最新資料，截至12月底，投資人透過境外基金投資俄羅 斯金額354億元，占整體基金規模0.91%。

保險業方面，對俄羅斯曝險部位為1382億元，佔總資產的0.4 6％，部位不大，而且絕大多數是以美元計價的固定收益債券，受盧 布貶值影響小，短期內不會有太大的風險，保險公司亦已就未來利息 支付，另外安排較妥適方式，整體風險可控。烏克蘭部分， 國內曝險部位更低，構不成威脅。

整體來看，俄烏戰事除了增加通貨膨脹壓力之外，對台灣金融體系影 響十分有限，尤其是股市，投資人不用因此賠錢賣股， 反而應沈著冷靜，俟股市重跌時，進場擇優買進績優股，俟「V」 型反彈時，應該會有不錯收成。