新地標！台北表演藝術中心登金融時報　台灣民眾取綽號「皮蛋豆腐」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)耗時10年，台北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)2021年不僅登上CNN美國有線電視新聞網「全球最具顛覆性8大建築」，以及TIME雜誌「世界100大最佳景點」，更獲英國衛報評選「全球藝文亮點」，今年北藝中心再獲FT金融時報跨頁大篇幅報導。

由北市府斥資近67億新台幣（約1.783億英鎊）興建的北藝中心由荷蘭大都會建築事務所（OMA）打造，現任董事長為優人神鼓藝術總監劉若瑀，執行長王孟超則是知名舞台設計師，預計每年舉辦600場活動和演出，吸引60萬名觀眾進戲院，將於3月11日起至5月15日止試營運，自即日起可以優惠價搶先購買試營運演出票券。

北藝中心3大劇場舞台可分開使用也可合併成為大劇院，尚未正式開幕就頻登外媒並被比喻為「變形金剛」，設計象徵鄰近士林夜市商圈中知名鴛鴦麻辣鍋「一鍋三味」；其中3大劇場中「球劇場」最引人注目，設計師大衛．希艾萊特（David Gianotten）表示，也有人稱呼它為「那顆蛋」，已經有各式各樣的綽號出現，更有台灣民眾稱為「皮蛋豆腐」。

金融時報以標題「歡迎來到未來藝術空間」長文報導北藝中心，中心位址座落在台北捷運劍潭站旁，銀球浮空與幾何後現代組合造型，象徵北藝中心的國際指標級地位。而這個設計起源竟來自於一張畫在航空雜誌上的草稿，主持荷蘭大都會建築事務所（OMA）的兩位建築師：雷姆．庫哈斯（Rem Koolhaas）與大衛．希艾萊特（David Gianotten），為普立茲克建築獎得主，他們回憶起這段從阿姆斯特丹到台北的歷程中，希艾萊特表示，「草圖上畫有立方體、三角形和球體。在過去的13年間，我們所做的一切就是保留那個原始的構想，並專注在如何將其實現。」



北藝中心登上金融時報「歡迎來到未來藝術空間」分類大標報導（翻攝自金融時報網站）

根據希艾萊特觀察，「台北是一個如此與眾不同的城市。人們對待文化的方式有別於世界上許多地方──文化是生活的一部分。」所以在設計北藝中心建築本體時，就以實驗性的手法展現出士林夜市商圈中知名鴛鴦麻辣鍋「一鍋三味」的象徵，3個劇場舞台區，「大劇院」、「球劇場」、「藍盒子」等集中於中央玻璃立方體基地，外推的銀球、梯形與矩形量體作為浮空觀眾席，且大劇院與藍盒子更是號稱「劇場界的變形金剛」，能組合成擁有百米舞台的「超級大劇院」。

希艾萊特描述，「我們必須設計出一座獨特的建築物，讓人們能夠真正地使用和從中學習──在台北，文化不僅是存在於舞台上，而是存在於城市之中。」

王孟超表示，「喜歡天台設計，這是一個隱藏在戶外的小戲台」，期待看到人們進進出出，即便不看戲也無妨，希望北藝中心作為台灣文化新地標能夠打破內外框架與空間，由生活走入藝術，藝術發生自生活，無論任何事情都可以在這個場域發生。