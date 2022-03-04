傳龐培歐來台目的不單純 外交部嚴正駁斥 蘇揆：惡毒謠言

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）針對媒體報導美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）訪台實帶有商業目的，外交部今（4）日嚴正駁斥，閣揆蘇貞昌則痛批是「惡毒謠言」。

聯合報今日報導，從去年駐美代表處電報得悉，龐培歐此行是為了爭取與印度Anarock公司相關的投資。他2021年7月8日率該公司投資長Gino Ramadi赴雙橡園拜會我國駐美代表蕭美琴，會中透露了該公司有意與台灣建立投資夥伴關係。

報導引述消息人士說法，電報中提及Anarock欲邀我國參與貨運、冷鏈、網路、房地產等投資，而龐培歐是該公司資深顧問。消息來源並質疑此一投資提議將腦筋動到台灣退撫基金與勞退基金上。

針對此一報導，外交部嚴正否認，強調龐培歐此行旨在了解我政府的相關政策與立場，並透過公開演講等活動與民間互動，深化對台灣認識及友誼。外交部說明，我方一向歡迎、鼓勵外國人士來台投資及合作，以擴大國際商業連結，駐外館處的工作之一就是將這類機會陳報相關機關研議。

外交部澄清，龐培歐這次訪台並無相關投資公司人士隨行，我國也沒有為訪團規劃投資交易。這類報導惡意揣測其訪台意圖，醜化一位友台人士，有失公允，外交部感到遺憾。

根據中央社，行政院長蘇貞昌赴立院備詢被問及此事時表示，這種惡毒謠言，對訪客相當不禮貌。龐培歐在任時大力推動台美關係，解除許多不合理的對台限制，盼民眾能給予感謝，勿輕信謠言。