台灣副總統賴清德宴請龐培歐　特別準備鳳梨乾迎賓感謝挺台

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)副總統賴清德3日晚間宴請美國前國務卿龐培歐，座上賓包含張忠謀夫婦、外交部長吳釗燮等，並特別準備龐培歐思念的鳳梨乾和佳餚迎賓。

美國前國務卿龐皮歐伉儷率領代表團訪台，賴副總統昨晚在圓山大飯店宴請龐培歐（Mike Pompeo）夫婦，台積電董事長張忠謀、張淑芬夫婦、欣陸控股公司董事長殷琪、外交部長吳釗燮、以及擔任民進黨國際部主任的立委羅致政等皆一同出席。

龐培歐去年貼出大啖鳳梨乾照片聲援遭中國打壓的台灣，賴副總統於晚宴特別準備鳳梨乾感謝龐培歐。賴清德於臉書發文表示，有朋自遠方來，當然用美食宴之，他特別準備龐培歐「思念的鳳梨乾」和佳餚迎賓，「這是台灣人的好客，也是對這位敢言、真誠的國際友人，發自內心的感佩及歡迎。」

賴清德說，西點軍校出身的龐培歐，過去曾大力推動台美兩國在國防安全、民主人權、經貿、科技及教育等領域的合作，不只撤銷台美來往限制，也對強化台灣安全、建立雙邊機制提供實質幫助。台美都共享民主自由對人權的普世價值，期盼與理念相同、價值相近的國際友人，能有更頻繁、密切的長期合作，讓彼此友誼更加深厚

出席晚宴的民進黨立委羅致政於臉書透露，台北101大樓在晚宴進行一半時，打出歡迎龐培歐到台灣的燈光，而且由圓山飯店就可以看到，這讓龐皮歐夫婦非常高興，更感受到台灣對他的熱情！

中央社報導，羅致政會後轉述，晚宴會談氣氛很好，話題很廣，從選舉、兩岸局勢到烏克蘭局勢都有觸及，龐培歐提到他對中國主席習近平的個人看法與兩岸情勢發展，他對於中國崛起與中國對西方世界和台灣的威脅很關心。

媒體詢問龐培歐是否對台積電或張忠謀提出特別的合作與興趣，羅致政表示，龐培歐主要提到台灣科技實力，也對中國用各種方式取得西方和先進國家的科技提出憂慮，因此龐培歐特別讚賞感謝張忠謀到場來分享經驗。