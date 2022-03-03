【初判人為疏失】全台灣3/3大停電補償方案出爐!　台電兩高層請辭、經濟部長王美花自請處分

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）全台大停電，初判為人為疏失。行政院今(3/3) 晚表示，經濟部長王美花為此向院長蘇貞昌自請處分，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利也已表達請辭負責；蘇貞昌指示，等調查報告出爐後處理。

興達電廠開關場3日上午9發生事故，導致全台大範圍停電，高雄地區入夜後仍有多處遲未復電。有民眾摸黑用餐(上圖）, 還有一家糕餅業者員工晚間藉著手機燈光討論事情(下圖) 。中央社

興達電廠人為疏失造成全台大停電，經濟部長王美花晚間二度致歉，並宣布補償方案，受影響的工業戶與民生用戶電費可打95折，停電6小時以上電費打9折。

興達電廠開關場上午9時7分發生事故，導致全台大範圍停電，影響549萬戶，經過緊急搶修，有442萬戶在下午3時復電，不過，隨著太陽下山，光電發電量逐漸減少，儘管機組全開，但併聯仍需時間，導致雲林以南地區部分用戶從傍晚起停電。

經濟部晚間召開記者會，部長王美花指出，自己第一時間向行政院長蘇貞昌自請處分，台電董事長楊偉甫、總經理鍾炳利願請辭負責；目前行政院指示經濟部3日內提調查報告，究責等報告出爐後處理。

根據中央社, 王美花晚間率領經濟部次長曾文生、楊偉甫、鍾炳利、發言人張廷抒及專業總工程師吳進忠召開記者會，說明事故原因、初步調查結果以及賠償方案。

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組指出，針對今天停電事件，王美花已於下午向蘇貞昌報告事故初步調查及應處情形，經台電公司初步調查研判，此一事故應是興達電廠於進行歲修期間，於其開關場處理過程中，出現操作上的人為疏失所造成。

羅秉成說，王美花向蘇貞昌報告，楊偉甫、鍾炳利已就此事表示請辭以示負責，她也自請處分。

羅秉成表示，蘇貞昌聽取初步報告後指示，現階段以恢復民生用電為最優先要務，要求經濟部次長曾文生親自到場指揮調度，儘速恢復用電，並要求此事應嚴查、嚴辦，下令經濟部於3日內提出完整書面調查報告，至於相關人員的究責部分，待調查報告提出後處理。

羅秉成表示，蘇貞昌今天傍晚協同行政院副院長沈榮津及王美花等人向總統報告停電初步調查及處理情形。

興達電廠事故造成全台大停電，經濟部長王美花3日晚間率台電高層及專業總工程師吳進忠（圖）等人舉行記者會，說明事故原因、初步調查結果以及賠償方案。中央社

全台3日上午無預警大範圍停電，各縣市災情頻傳，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，造成500萬戶受到影響。圖為高雄興達發電廠鳥瞰圖。（民眾提供）中央社