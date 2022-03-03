受困土耳其機場 旅烏台人終返國採檢陰性

6名旅居烏克蘭台人與4名留學生受困土爾其機場，今（3）日下午終於返抵台灣桃園國際機場。（圖／中央社） 6名旅居烏克蘭台人與4名留學生受困土爾其機場，今（3）日下午終於返抵台灣桃園國際機場。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日前傳出旅居烏克蘭台人與留學生共10人返國卻受困土耳其機場，好在政府等相關單位伸出援手，今（3）日終於搭機返國，10人PCR落地採檢皆為陰性。

俄烏戰爭爆發，旅居烏克蘭台人與留學生共10人自波蘭華沙搭機，經土耳其機場轉機回台灣，不料在出示免PCR切結書時，疑似因台灣地勤訊息傳遞有誤，導致4名留學生，6名旅居烏克蘭的僑民被滯留在土國機場，其中還包括出生僅3個月的雙胞胎。

移民署表示，經過聯繫航空公司後核發同意搭載證明，10名國人今日凌晨搭乘土耳其航空TK-24班機，於下午5時16分順利抵達桃園國際機場，由移民署專員陪同進行長程航班PCR落地採檢，檢驗結國10人皆為陰性、可順利入境通關。

中央社報導，其中一名張姓留學生抵台後，透過影片向機場媒體表示，感謝外貿協會、駐俄羅斯代表處、教育處，駐波蘭代表處、教育處，駐土耳其代表處等單位協助，儘管自烏克蘭一路途經波蘭、土耳其過程波折，但還是感謝各單位在緊急狀況時，不分半夜、凌晨，第一時間協助。

此外，他也表示對烏國局勢並不清楚，但希望能盡快平靜下來，他也能繼續學業，並代表4位留學生感謝各界伸出援手與關心，也期待回到台灣的日子。