聯合國氣候變遷影響與調適報告出爐 專家立委促台灣溫管法修法

立委洪申翰（左二）、林楚茵（右二）邀請中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄（左一）、台灣環境規劃協會理事長趙家緯（右一）為台灣氣候變遷政... 立委洪申翰（左二）、林楚茵（右二）邀請中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄（左一）、台灣環境規劃協會理事長趙家緯（右一）為台灣氣候變遷政策發聲。（圖／洪申翰辦公室提供）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）聯合國氣候變遷專家小組(IPCC)第二工作小組這週正式發布第六次評估報告《氣候變遷2022：衝擊、調適及脆弱度》。報告指出，氣候變遷的影響比預期的更加廣泛且嚴重，全球升溫每增加0.1℃，氣候變遷風險將隨之攀升，儘速啟動調適行動至關重要。立委洪申翰、林楚茵今（3）日邀請民間專家學者共同舉辦記者會，提出四大主張，從主責機關、資金挹注、氣候科研及政策執行等面向推進台灣的氣候變遷調適。

立委洪申翰、林楚茵及與會專家學者提出台灣因應歐盟碳關稅的四項主張：一、儘速將《溫管法》大修成《氣候變遷行動法》，達成國際淨零路徑；二、完備台灣碳定價法規並儘速執行，以接軌歐盟及國際碳關稅；三、提出具體方案協助產業低碳轉型，研議台灣實施碳邊境調整機制；四、淨零路徑納入各部會政策規劃，財經部門別再當路人。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，去(2021)年八月IPCC第一工作小組發布「氣候變遷物理科學」第六次評估報告，攝氏1.5℃暖化已是現在進行式，並在未來20年內發生，如果達不到2050淨零排放，暖化更可能高達攝氏2.5℃。也就是說，全球炙熱化的衝擊已是無法避免，除了急速與深度減排，更需具體的調適作為，才能最小化氣候變遷衝擊。

許晃雄指出，要能做到有效調適，物理科學及衝擊評估不可偏廢，不僅公部門需要相關的科研支持，企業近年來參與「氣候變遷相關財務揭露」(TCFD)倡議，也積極尋求氣候資料模擬及氣候風險分析。

德國氣候服務中心科學家黃若亭指出，台灣需要關注這次報告提到高溫及熱浪對健康風險的影響，高溫也降低生產力進而影響GDP。另外，複合、系統性風險，也就是不同風險之間產生的效應與災害，也是調適工作中特別需要注意的。從第二工作小組報告中氣候韌性發展路線可以看出未來的趨勢，臺灣未來勢必要把這些重要的政策，包含淨零、調適、減災、永續指標等等進行整合。

黃若亭建議，台灣可思考成立專責的氣候科研機構，穩定產出具公信力的研究成果，讓各方利害關係人可藉此規劃、執行調適行動。

林楚茵表示，現在金融業、上市櫃公司都開始動起來正視國際淨零碳排的行動，中小企業卻被排除在外，因為通常中小企業的轉型成本較高，他們不知道花了一筆錢做能源轉型、商品轉型，到底有沒有成效，金管會應要求金融業也要帶動中小企業參與綠色轉型，把中小企業拉進減碳國家隊。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯指出，​​臺灣若要落實IPCC提出的「氣候韌性發展」，則應掌握新一期國家氣候調適方案與溫管法修法的機會之窗，先盤點這十年間國家調適計畫及方案所存有的不當調適以及調適鴻溝，藉由修法新增調適專章，建構完整治理體制，方能編列充足預算，支持轉型調適行動，因應氣候風險。

洪申翰強調，全球大多數國家的氣候政策都已納入調適策略，但很多國家尚未從「規劃」進入「執行」，其中，很重要的原因就是有限的財務投入以及調適策略缺乏跨部會合作。檢視台灣過去的調適行動計畫，中央主管機關缺乏協調指揮各部會的管考機制與工具，且中央地方調適權責不明、財務投入有限，都導致調適行動的成果不彰。應透過溫管法修法，將調適相關主責歸回到國發會，並且，明定基金一定比例用於調適，以確保減碳與調適能夠並重。

洪申翰也指出，氣候科研是公私部門調適的基礎，然而，台灣目前氣候變遷推估資訊與調適知識平台的專職研究人力、投入氣候變遷科學研究的資源和經費等，與國際相比非常不足 ，建議整合政府目前的研究資源，成立國家級氣候變遷科學研究專責機構，投入更多的人力及經費，發展台灣在地尺度的衝擊評估與風險分析。