台灣檢疫降至5天、7月開放出國可行？陳時中回應強調「速度要慢」

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）面對各國紛解封，不少聲音要求指揮中心縮短檢疫期、開放觀光客等，陳時中今（3日）回應，放寬邊境沒辦法照時間來訂，而是要看疫情規模和全球走向，不希望有突發狀況，因此強調解封速度要慢。

根據今指揮中心記者會，指揮官陳時中面對記者提問解封事宜，回應「有大解封就有大疫情」，因此希望以疫情平緩為主，而非指數型成長，解封速度要慢，才不會有大爆發導致社會壓力變大。

面對長達兩年多的疫情，台灣旅遊業者苦撐至今，盼能爭取鬆綁357（3月開放商務、5月開放入境遊、7月開放出境遊）。此外，台大兒童醫院院長黃立民表示，只要疫苗覆蓋率提高，以及備有100萬份抗病毒藥物，滿足這2條件就有望開放出國。

對此，陳時中表示，台灣目前不太可能買得到100萬份抗病毒藥物，因為亞洲疫情還嚴重，廠商會看嚴重度來提供藥物。不過指揮中心會跟廠商做爭取、安排，希望能依照條件獲得藥物供給。

陳時中再三強調，放寬邊境沒辦法照時間來訂，而是要看疫情規模和全球走向，不過業者的心聲指揮中心有聽到，如果疫情受到控制當然也不排除做開放的安排。

陳時中也對全球疫情發展進行說明，陳時中表示韓國目前面臨疫情高峰期，該國已經是世界7日平均確診數最高的國家，過去該紀錄都是在歐美地區，不過現在已轉到亞洲地區，像是韓國、越南、紐西蘭和香港，最近都很嚴重。

面對香港疫情升溫，記者提問這對台灣是否有警惕作用，陳時中說，香港對於疫情的清查動作太慢，導致相關人員在前期就已經把病毒傳到更大的社區。

不過陳時中也表示，香港主要是因為地狹人稠，人與人接觸緊密，才導致大爆發，先前香港靠科學疫調守住疫情，但稍有破口，疫情就往外蔓延。

台灣3月1日解封，恢復非本國籍人士入境條件及桃園機場轉機作業，陳時中說這兩個月的疫調跟防疫做得很好，未來將會讓資訊搜集更精確，並配合各單位來應變。