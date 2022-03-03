新北市三重高中與英國普利茅斯城市學院簽約 免出國取得國內外雙文憑

新北市立三重高中昨(2)日在教育局見證下，與英國普利茅斯城市學院（City College Plymouth）簽署國際學士培育計畫，讓學生在新北市就讀，就能獲得國內外雙文憑，接軌台灣及英國大學。
現場由三重高中莫恒中校長與英國普利茅斯城市學院國際招生代表Danielle Clephane進行視訊簽署儀式；兩校前於2019年已簽署台英雙軌升學計畫合作備忘錄，惟該方案限於出國修課，係讓學生免休學赴英修習一學期，可同時取得國內畢業證書及國際預科文憑。考量疫情限制出國，本次簽訂更上一層的國際學士培育計畫，主打「免出國」，學生在國內依規修畢國際預科課程，即可取得預科文憑。
國際預科課程由兩校合作，自今(2022)年起利用新課綱彈性學習時間依序開設，包含「學術英語」、「商業金融」、「行銷學」等6門課程，所有授課師資將經過普利茅斯城市學院的教師培訓，並在經過認證後至三重高中授課。學生在高中3年內修畢其中3門課程，並通過測驗，即可取得大學國際預科憑證，直接進入英國普利茅斯城市學院就讀大一課程，大二還可轉至英國其他大學就讀，讓未來有意願國外升學的新北學子能節省經費與時間，在新北就讀即能提前接軌國際。
三重高中潘昱璇主任表示，學校積極推動與海外姊妹校課程交流、短期交換學習的國際教育，過去均透過課後額外時間修習國外學分，今與英國普利茅斯城市學院簽訂合作計畫後，學校進一步將課程融入彈性學習課程，開設專班讓外師實體入校授課，同學可透過自主學習計畫延伸所學，不但符合學生適性選擇、自主學習，還能提升英語能力，浸潤式的學習讓學生更快融入雙語環境。
該校一年級張宜庭同學表示，雖然憧憬到國外念書，不過孤身出國學習難免有些擔心；有機會試聽國際預科課程後覺得很棒，在校就能學習到英國學院的課程，讓自己學習歷程檔案更豐富，還可以同時準備國內外升學，對未來規劃是一大福音。
教育局長張明文表示，新北對準2030雙語國家政策，積極推動雙語教育，近3年協助多所高中直接對接國外學制，除鼓勵各級學校與海外姊妹校簽署教育合作意向書，落實課程、師資、學生活動交流外，更規劃與英國、美國等在臺交流協會或駐臺辦公室簽署各項合作MOU，期望以市級規模與英語系國家進行教育合作，讓有意海外升學的學子獲得更直接的幫助，培育具國際移動力的人才，讓新北教育接軌世界。
照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供