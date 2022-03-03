新北市三重高中與英國普利茅斯城市學院簽約 免出國取得國內外雙文憑

新北市立三重高中昨(2)日在教育局見證下， 與英國普利茅斯城市學院（City College Plymouth）簽署國際學士培育計畫，讓學生在新北市就讀， 就能獲得國內外雙文憑，接軌台灣及英國大學。

現場由三重高中莫恒中校長與英國普利茅斯城市學院國際招生代表D anielle Clephane進行視訊簽署儀式；兩校前於2019年已簽署台 英雙軌升學計畫合作備忘錄，惟該方案限於出國修課， 係讓學生免休學赴英修習一學期， 可同時取得國內畢業證書及國際預科文憑。考量疫情限制出國， 本次簽訂更上一層的國際學士培育計畫，主打「免出國」， 學生在國內依規修畢國際預科課程，即可取得預科文憑。

國際預科課程由兩校合作，自今(2022)年起利用新課綱彈性學 習時間依序開設，包含「學術英語」、「商業金融」、「行銷學」等 6門課程，所有授課師資將經過普利茅斯城市學院的教師培訓， 並在經過認證後至三重高中授課。學生在高中3年內修畢其中3門課 程，並通過測驗，即可取得大學國際預科憑證， 直接進入英國普利茅斯城市學院就讀大一課程， 大二還可轉至英國其他大學就讀， 讓未來有意願國外升學的新北學子能節省經費與時間， 在新北就讀即能提前接軌國際。

三重高中潘昱璇主任表示，學校積極推動與海外姊妹校課程交流、 短期交換學習的國際教育，過去均透過課後額外時間修習國外學分， 今與英國普利茅斯城市學院簽訂合作計畫後， 學校進一步將課程融入彈性學習課程， 開設專班讓外師實體入校授課，同學可透過自主學習計畫延伸所學， 不但符合學生適性選擇、自主學習，還能提升英語能力， 浸潤式的學習讓學生更快融入雙語環境。

該校一年級張宜庭同學表示，雖然憧憬到國外念書， 不過孤身出國學習難免有些擔心； 有機會試聽國際預科課程後覺得很棒， 在校就能學習到英國學院的課程，讓自己學習歷程檔案更豐富， 還可以同時準備國內外升學，對未來規劃是一大福音。

教育局長張明文表示，新北對準2030雙語國家政策， 積極推動雙語教育，近3年協助多所高中直接對接國外學制， 除鼓勵各級學校與海外姊妹校簽署教育合作意向書，落實課程、 師資、學生活動交流外，更規劃與英國、 美國等在臺交流協會或駐臺辦公室簽署各項合作MOU， 期望以市級規模與英語系國家進行教育合作， 讓有意海外升學的學子獲得更直接的幫助， 培育具國際移動力的人才，讓新北教育接軌世界。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供