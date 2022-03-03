持安全帽打傷攔檢員 新北環保局嚴正譴責並提告追究全部法律責任

為改善移動源排煙造成空氣污染，新北市 環保局不定期於機車行駛的密集區進行排氣檢驗攔檢作業，3月1日 上午，環保局於板橋大觀路1段大觀國小旁執行機車攔檢作業， 一名年約40歲載送瓦斯之騎士被攔下後即對執勤公務之黃姓攔檢員 口出惡言，除此之外，還出手揮拳毆打並持安全帽追打， 造成該名同仁臉頰及牙齦約10~15公分多處挫傷， 環保局已立即報警並提告該名騎士妨礙公務、傷害及公然侮辱。

新北市環保局表示，執行機車排氣檢驗攔檢業務， 除環保局稽查同仁在現場外， 亦行政委託專業之環保檢測公司共同進行現場排氣檢測。 當日於機車攔檢勤務中， 該名載送瓦斯之騎士被環保局委託之黃姓攔檢員攔下， 請其排隊進行排氣檢測並說明攔檢原因後， 該騎士即暴怒並惡言怒罵，不僅如此， 更下車向黃姓攔檢員揮拳毆打，黃姓攔檢員雖立即閃躲， 該名騎士竟變本加厲改持安全帽追打，導致黃姓攔檢員受傷送醫。

環保局說明，依行政程序法第2條第3項規定：「 受託行使公權力之個人或團體，於委託範圍內，視為行政機關。」 該名被毆打人員係環保局委託執行路邊攔檢機車排氣業務， 故其執行勤務時具備公權力，因此， 環保局已針對該騎士提告妨礙公務、傷害及公然侮辱； 又本案將依據移動污染源違反空氣污染防制法裁罰準則，規避、 妨礙或拒絕攔查，裁處5,000元罰鍰。環保局強調， 對於藐視公權力並以暴力相向之民眾，決不寬貸，以捍衛公權力。

環保局表示，為改善新北空氣品質， 環保局長期以來於機車行駛的密集區進行排氣檢驗攔檢工作， 也請被攔下之機車騎士耐心配合，等候檢測。 依空氣污染防制法規定，氣狀污染物檢測濃度超過排放標準，可處1 ,500元以上6,000元以下罰鍰；又依空氣污染防制法第44 條第1項及行政院環保署公告規定，出廠滿5年以上機車， 無論使用與否，只要車籍狀態正常， 每年應於行車執照原發照月份前後1個月內完成排氣檢驗， 若超過檢驗期未定檢，可處500元罰鍰；逾期6個月仍未定檢， 屆期未完成檢驗者再處3,000元罰鍰， 最重得移送監理機關註銷車牌。 提醒機車騎士務必每年完成機車排氣檢驗，以免受罰。

照片來源：新北市政府環境保護局提供