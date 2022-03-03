〈時評〉不解決爭議 「線民」執政將坐立難安

促進轉型正義委員會110年10月22日, 曾針對線民揭露與監控檔案等議題舉行記者會，由代理主委葉虹靈（中）及委員陳雨凡（左）、王增勇（右）... 促進轉型正義委員會110年10月22日, 曾針對線民揭露與監控檔案等議題舉行記者會，由代理主委葉虹靈（中）及委員陳雨凡（左）、王增勇（右）出席說明。 (中央社資料照片)

民進黨還是提名台南市長黃偉哲爭取連任，只是黃偉哲的線民案疑雲未解，黨內對於這種情況也缺乏解決辦法或配套措施，這些黑資料隨時可能浮上檯面，成為政爭的工具，不僅讓黃偉哲連任之路埋下變數，更令人擔憂的是，這一次是黃偉哲，下一個會是誰？

自從去年立委黃國書遭洩底是曾經擔任情治單位的線民後，民進黨內一直傳言不斷，黃偉哲在大學時期也扮演線民的角色。曾是學運代表之一的正國會領導人物林佳龍率先公開發難後，同樣是學運世代出身的民進黨前秘書長羅文嘉也在社交群組裡提出質疑。

不過，這都無損於民進黨中央執意由黃偉哲爭取連任的提名作業，中執會在黨內爭執聲中，照樣通過徵名黃偉哲參選。然而，在這場會議裡，僅由黃偉哲自清，沒有其他任何的調查，因此，線民案仍是一團謎霧。

雖然指控黃偉哲的林佳龍、羅文嘉等人，並未提出具體證據，先前媒體報導黃偉哲被促轉會約談的內容，同樣難以得到證實，而黃偉哲也只說他沒有出賣同志，不是線民，而且在學生時期，他與現在這些當事人都沒什麼接觸。黃偉哲的解釋，同樣沒有任何佐證。

會出現這種現象，是因為根據檔案法的相關規定，為了尊重當事人的隱私，所以不會對外公開，即使當事人去調閱時，其他人的名字也會被遮掩住，換句話說，在現在制度下，除了當事人自己願意公開或承認外，不會有攤在陽光下的直接證據，只要當事人選擇否認到底，外界永遠看不到真相。

正由於制度為求保障才會出現流弊，卻讓有心人士有機可趁，也導致那些投機份子可以受到保護。有心人士大可利用這些黑影幢幢的線民資料，含沙射影的攻擊政敵，投機政客則是在資料無法公開下，繼續隱藏自己的真實面貌。

黃偉哲正式獲得民進黨提名，可以預見的是，黨內人士可能暫時不會公開質疑線民案這件事，但這不代表整起事情已經落幕，因為年底縣市長選舉過程中，競爭對手隨時都可能拿這件事情來大做文章，更遑論於黑資料繼續流出，殺傷力肯定更大。

民進黨政府的接班梯隊，目前正逐步落到學運世代身上，若此時不解決這些爭議，這次是發生在選舉過程、黃偉哲身上，下一個會是誰？時間點又會是何時？這些未爆彈不處理，當這些人執政時，恐怕坐立難安。