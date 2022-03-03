日本放寬邊境歡迎留學生！每日入境人數擬提高至7000人

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）新冠肺炎打亂數百萬人的留學計畫，不過日本今年3月1日開放商務客與留學生簽證入境，且可能會將每日入境人數提高至7000人，以迎接來自海外的大量留學生。

根據日本經濟新聞，日本政府自1日放寬邊境管制後，每日入境人數從3500人提高到5000人，現在又擬將人數上限再提高到7000人，詳細說明將由日本首相岸田文雄於今天晚間的記者會公布。

日本疫情雖在今年1月時來到高峰，但在2月中旬開始明顯漸緩，面對新學期將在4月開學，已取得入境日本資格卻依舊被擋在境外的外國留學生及技能實習生等高達約40萬人，因此要求日本政府進一步鬆綁的聲音愈來愈高。

對此，岸田文雄晚間可能會說明針對開放更多外國留學生入境的新方案。根據日本時事通信社，有不只一位日本官員透露，日本政府將進一步提高每天入境人數上限到7000人；目前無法順利入境的外國留學生，政府也在協調另設入境標準。

根據中央社，日本政府認為有必用要另外的標準來處理留學生入境事宜，才能讓學生趕上4月的開學季，目前方向是不設每天入境留學生人數上限。

目前的日本邊境新規指出，只要接種3劑日本政府認證的國際疫苗，並備妥疫苗接種卡（小黃卡），入境日本的「商務客與留學生」可以免居家隔離。