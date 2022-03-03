【3/3台灣本土+5　境外+66】米迪幼兒園相關有4例、宗教協會群聚1例

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增71例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及66例境外移入(28例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，皆為居家隔離期間陰轉陽性個案，分別為1例宗教協會聚會相關，以及4例與米迪幼兒園相關。

米迪幼兒園群聚所衍生的個案，分別為2例桃園、2例彰化，均為匡列居隔二次採檢陰轉陽的個案；其中桃園1例和彰化2例皆與米迪幼兒園確診學童案20556相關，為其母親和2名彰化的表哥。

綜合桃園衛生局長王文彥和彰化市衛生局說法，案20751為案20556及案20580的母親，在陪病期間出現發燒症狀採檢陽性，家中另有其丈夫（案20555）也於日前確診，換言之一家四口皆染疫；而這一家人於2月時曾返回彰化的娘家，導致案20556的2名表哥也確診。

另1例為確診學童案20619（觀音國小幼兒園）的5歲姐姐案20752，為米迪幼兒園學童，他們的母親案20622也於日前確診。

新北衛生局表示，與宗教協會相關確診者為案20755，50多歲男性，居住在板橋，已接種3劑疫苗，為確診案19951的家人，2月18日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，3月2日解隔前進行二度採檢，PCR轉為陽性，Ct值34.16，收治專責病房隔離治療。

由於個案在居隔第13天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、32例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(11例)、菲律賓(6例)、美國(5例)、香港(4例)、新加坡、印尼及印度(各3例)、柬埔寨、緬甸及英國(各2例)、拉脫維亞、日本、南非、法國及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月25日至3月2日。



指揮中心統計，截至目前國內累計20,653例確診，分別為5,153例境外移入，15,446例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。