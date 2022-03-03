中國早知蒲亭行動？紐時：中國官員曾要求俄國 勿在冬奧期間侵烏

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）紐約時報報導，拜登政府官員與歐洲官員指出，中國有高階官員2月初向俄國表示，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭，顯示中國對蒲亭的軍事侵略行動早有耳聞。

紐約時報援引情報報告，表示俄羅斯總統蒲亭在上週發布軍事行動前，中國對此武力侵略烏克蘭的計畫有一定程度的了解，因為美國與歐洲官員透露，中國曾向俄國表明，勿在冬奧期間侵烏。

從時間點來看，經過西方各國領導人數週的警告後，俄羅斯仍於2月24日從北、東、南三管齊下入侵烏克蘭，就在2022年北京冬季奧運會結束不到一週後。

此外，蒲亭也曾和中國領導人習近平於2月4日時會面，並宣布升級「無限制夥伴關係」，承諾在對抗西方的前提下展開更多合作。

紐約時報稱，有關中俄官員交流的情報，是由西方情報機構收集的，經審查後官方認為這些情報是可信的。紐約時報過去的報導稱，華盛頓向中國高階官員提供了俄羅斯正式入侵烏克蘭前，在烏克蘭周邊增兵的情報，藉此希望北京能說服俄國撤軍，這則報導是經美國官方證實的。

美國華盛頓特區特區的戰略與國際研究智庫中心，一名中國專家Bonny Lin表示，中國從烏克蘭撤離公民的速度一直很慢，顯示中國可能沒有做好充分的準備，因此目前尚不清楚習近平對蒲亭的意圖了解多少。

不過，根據路透社，一位熟悉此事的消息人士向他們證實，中國有提出要求，但拒絕提供細節。由於此事的敏感性，消息人士拒絕透露姓名。

對此，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇說「有關報導中的說法是毫無根據的臆測，旨在推卸責任、抹黑中國。」

路透社表示，美國國務院、中央情報局和白宮國家安全委員會目前沒有針對要求回應的請求作出反應。