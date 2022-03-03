「2022內湖草莓季」3/5起跑　21家草莓園、交通資訊看過來！

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）3月天氣逐漸回溫，但北市內湖區草莓正進入盛產期，為配合5日開跑的2022內湖草莓季，只要在本周末到花博農民市集消費，不限金額即可獲得折價券，可憑折價券至內湖區各草莓園消費，另外，活動期間內透過IG打卡分享，還有機會抽中HomePod mini。

每年12月至翌年5月為台北市內湖區草莓產季，內湖區的草莓園大都分布於白石湖休閒農業區、大湖街、安泰街等處，種植面積約2.25公頃，除了可鮮採草莓外，許多業者還有準備各式農業體驗-草莓果醬DIY、窯烤披薩DIY等活動。從台北市中心出發僅需30分鐘車程，省去舟車勞頓之苦，便可享受體驗一日漫遊、農園行程。

體驗採果趣外，還能手作草莓水果pizza。（台北市政府產業發展局提供）

當地種植品種以「內湖一號」、「香水草莓」、「桃園3號」、「桃園4號」為主，其中「內湖一號」， 為內湖地區最主要栽培品種，由當地農友自行育出，有『蘋果草苺』之稱，果實較大，外觀似臼齒狀，如同有兩隻腳，長得像是Hello Kitty，口感風味甚佳。

此外，由於北部雨水較多，種植時大多搭配溫網室、高架栽培設施，因此採草莓時不用擔心泥濘難行，就算下雨天，也可輕鬆採果。

北市政府產業發展局表示，由內湖區農會及七星農田水利研究發展基金會共同舉辦的「2022內湖草莓季活動」將於3月5日起跑至5月1日結束，為回饋所有喜好草莓的市民朋友，凡3月5、6日到花博農民市集消費，不限金額即可獲得「2022內湖草莓季」折價券，送完為止。

民眾可憑折價券至內湖區各草莓園消費，滿500元就可折抵100元; 此外，只要於活動期間至內湖區各草莓園IG打卡分享並標註「#2022內湖草莓季#IG打卡抽好禮」，即有機會抽中主辦單位準備的HomePod mini。

2022內湖草莓季相關資訊詳見「內湖草莓季」官網

草莓已成為內湖白石湖社區的地方特色之一。（台北市政府產業發展局提供）

※交通資訊※

●搭乘大眾運輸工具

1. 白石湖休閒農業區周邊草莓農園：

在臺北捷運「內湖站」，由1號出口步行至內湖路二段460旁土地公廟（即「碧湖國小」公車站），搭乘「小2」公車至「碧山巖」站下車。

搭乘公車至「湖光市場」站下車，中國醫藥大學附設醫院台北分院旁轉搭「小2」公車至「碧山巖」站下車。

2. 大湖街周邊草莓農園：

於臺北捷運「昆陽站」四號出口處或內湖「湖光市場」站搭「小3」公車，往老爺山莊方向，於「大邱田土地公廟」下車。

●自行開車

1. 白石湖休閒農業區周邊草莓農園：

由內湖路三段轉碧山路，駛至碧山巖開漳聖王廟入口前方停車場，再以步行方式從白石湖吊橋往同心池方向前行，沿路均有草莓園。

2. 大湖街一帶草莓園：

從大直方向：走文德路，接成功路四段，轉大湖山莊街接大湖街即可到達。

從民權隧道方向：民權東路六段接成功路五段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。

從國道一號方向：走國道一號下內湖交流道，沿成功路二段、成功路三段接成功路四段，轉大湖山莊街，接大湖街即可到達。

3. 安泰街草莓園：

從民權隧道方向，接成功路五段，右轉康湖路，過了康湖隧道後，右邊叉路往安泰街，至114巷後，左轉前進至201號。

※內湖草莓季-草莓園聯絡資訊※