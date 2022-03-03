烏俄第二輪談判3日登場　雙方代表團均在前往波蘭、白俄邊界途中

（台灣英文新聞／國際組 綜合綜合報導）繼2月28日烏克蘭和俄羅斯首輪談判未果，烏克蘭代表團於當地時間2日已啟程前往白俄及波蘭邊境的布列斯特地區，將與俄羅斯展開第二輪談判。此外，烏國外交部長已表示基輔不會接受俄方的「最後通牒」。

俄國新聞機構稍早引述莫斯科談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）的說法報導，待烏克蘭官員抵達後，雙方3日一早即可展開下一輪和平談判，磋商停火事宜。

俄媒塔斯社（TASS）引述莫斯科談判人員梅丁思基（Vladimir Medinsky）說法，稱俄羅斯軍隊將為烏克蘭代表團提供安全通道，但烏國總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）出發前表示，基於安全因素，他無法證實代表團前往白俄談判的路線。

據法新社報導，烏方表示，代表團正在前往白俄與波蘭邊境一處不公開的地點準備談判，但烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，基輔當局不會接受「最後通牒」。

據了解，雙方參與第二輪談判的代表團成員為首輪的同一批人。

俄羅斯入侵烏克蘭邁入第8天，對烏克蘭主要城市發動包圍戰，包含第二大城哈爾科夫等，摧毀醫院、幼兒園和住家，並以火箭攻擊首都基輔電視塔，連日來已造成逾2000名平民死亡。

莫斯科當局否認鎖定平民發動攻擊，還說目標是要在一場「特殊軍事行動」中讓人口逾4000萬的烏克蘭解除武裝。