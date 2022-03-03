【更新】高雄興達電廠故障影響全台1/3電力! 台灣各縣市3/3早上500萬戶大停電　紅綠燈停擺•銀行作業受影響　

圖為北市大安區一處大樓, 3/3早上停電情形 (台灣英文新聞/宇妍 攝影) 圖為北市大安區一處大樓, 3/3早上停電情形 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

更新時間: 2022-03-03 15:37

首次發稿: 2022-03-03 09:45

全台3日上午9時左右無預警停電，新北市板橋區一處路口交通號誌停擺，靠著臨時出動的交警疏導交通。中央社

全台3日上午無預警大範圍停電，台電表示，興達電廠設備故障，造成南部系統解聯；台南、高雄地區一度全區停電，中北部輪流停電。圖為高雄興達發電廠外觀。中央社

全台48座工業區受波及

目前36座已復電

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 高雄興達電廠開關場事故釀全台大停電，經濟部工業局統計，全台62座工業區有48座受波及，目前36座已復電；至於科技產業園區共521家廠商停電，現有358家恢復電力。

全台上午因興達電廠開關場事故導致大範圍停電，影響549萬戶，經台電緊急搶修，截至下午1時，已復電約412萬戶、逾7成5，剩下137萬戶仍搶修中。

台電表示， 截至下午3時，已復電約442萬戶，僅剩台南、高雄及屏東地區共百萬餘戶仍停電，預計今晚全部復電。

另根據消防署最新統計資料指出，截至下午3時許 全國電梯受困案計274件，現都已脫困、共救出326人，其中高雄市80件。

經濟部轄下共有62個工業區，工業局副局長楊志清表示，共有48個工業區受停電波及，至今已有36處工業區復電，剩下的12處陸續復電中。

至於科技產業園區位處於台中、高雄與屏東，共10座園區、約700多家廠商，加工出口區管理處副處長劉繼傳表示，中部園區共有201家廠商，正常營運，南部受到牽連較大，有521家廠商停電。

劉繼傳指出，截至下午1時，已有358家復電，另外的163家陸續復電中。

至於廠商受損狀況、損失金額，經濟部表示，仍在調查中，尚未明朗。

整體證券市場運作正常

銀行ATM陸續恢復服務

全台今天(3/3) 上午大停電。台灣證券交易所表示，雖然今天台電供電系統出現異常，但整體證券市場運作正常，結算交割正常辦理。

證交所發布新聞稿指出，在全台多處停電之際，證交所電腦系統正常運作，與證券商之間證券交易連線也正常。

市場結算交割部分，證交所說明，3月3日應屆交割款券均能正常辦理交割事宜；受停電影響證券商都啟動緊急備援電力系統因應，部分業者分支機構則轉單至其他分支機構下單，證券市場交易皆正常運作。

大停電影響各家銀行ATM。北富銀指出，按台電恢復供電進度，ATM正陸續恢復服務；另目前南部尚有部分分行未復電，已啟用發電機因應，若停電較長影響營業，會引導客戶至附近聯行。

台電興達電廠設備故障，影響龍崎變電所運作，全台今天上午瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，500萬戶受影響。全台各地都有民眾回報停電，包含雙北、苗栗、台中、台南、高雄等。經台電緊急搶修，正陸續復電中。

全台大停電區域，各家銀行設於分行外的ATM運作多半都受到牽連，銀行紛紛啟動清查作業。台北富邦銀行表示，停電地區所設置的部分ATM及補摺機暫停服務，目前按台電恢復供電進度，正陸續恢復提供服務中。

北富銀指出，依電力恢復進度，目前南部尚有部分分行未復電，已啟用發電機因應；發生停電時，分行會自動啟動不斷電系統以維持運作，如停電期間較長，導致分行營業受影響，會引導客戶至附近聯行辦理。

永豐金盤點37個銀行據點、13間證券分公司停電，但不斷電系統（UPS）、緊急發電系統立即啟動，營運完全未受影響，截至中午12時，大部分已陸續恢復供電。

麥寮電廠3部燃煤機組突跳電

麥寮電廠3部燃煤機組今天上午9時許突然跳脫，廠區人員了解是因台電電網異常觸動麥寮電廠安全機制，現場巡檢，台電目前恢復電網運作，麥寮電廠逐步投入供電。

中央社引述台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，麥寮電廠建有3部機組，每部機組裝置容量60萬瓩，只要啟用即滿載，共為180萬瓩。

蔡建樑指出，麥寮電廠今天上午9時許突然跳脫，現場人員立刻巡檢，發現是台電的電網異常，因此觸動麥寮電廠安全機制，機組緊急跳脫。

由於是台電電網問題，麥寮電廠現場巡檢，朝復電目標邁進。

蔡建樑強調，台電電網已修復，麥寮電廠應依台電的調度，逐步投入供電。

苗栗縣損失待統計

苗栗縣今天總共有12鄉鎮市、約8萬餘戶停電，其中包含竹南鎮和銅鑼鄉等2個工業區受到影響，台電苗栗營業處表示，已於10時47分恢復供電，但相關損失還要進一步統計。

台電苗栗區營業處發布訊息指出，上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，事故發生當時系統備轉容量率超過20%，因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，苗栗縣共計8萬1049戶停電。

經濟部工業局頭份、竹南、銅鑼3個工業區中，竹南、銅鑼2區受影響，2工業區分別有50多及87家廠商，因線路關係，部分廠商停電；另外苗栗縣中興工業區內約60家廠商也都自上午9時20分許突然停電，至11時許均陸續復電中。

苗栗縣消防局表示，停電期間接獲零星電梯以及竹南鎮一間製藥廠無塵室受困案件，所幸都已順利脫困，無人受傷。

台電苗栗區營業處表示，苗栗地區停電戶數於上午10時47分全部復電，造成民眾不便深感抱歉。

陳其邁呼籲台電

對電網設施總體檢

高雄興達電廠開關場事故造成全台大停電，市長陳其邁說，截至3日中午，全市已有82萬戶恢復供電，仍有104萬戶處於停電狀態，他也呼籲台電應對電網規劃與基礎設施總體檢。

全台今天上午9時7分起大停電，經濟部表示，高雄興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，500萬戶受到影響。

陳其邁中午12時召開記者會說明，截至中午12時為止，高雄地區有186萬戶停電，目前已經有82萬戶恢復供電，仍有104萬戶處於停電狀態。

陳其邁指出，興達電廠配置2座開關場，事故後台電已轉移到另一座開關場運作供電，且加緊搶修故障開關場，但因開關場故障跳脫，導致南部電廠跟著跳電，現在正逐步恢復供電。

對於高雄最快何時能全面恢復供電，以及是否實施輪流供電，他說，這部分交由台電說明，市府還是希望像是自來水等民生水電關鍵設施，能盡快恢復運作，以不影響市民生活為優先。

針對興達電廠再次發生事故造成跳電，高市府事後是否會向台電究責，陳其邁則回應，這次的開關場事故，台電公司應該要檢討，對於整體電網規劃跟基礎設施也應要總體檢跟檢討，確保不影響市民生活。這次電力備載容量看起來還有約24%，所以應屬於電力供應輸送設施事故。

至於市府是否會向台電求償企業跟民間損失，陳其邁說，現在還是以救災為最優先處理事項，其他的損失或賠償市府會等事故結束後，協助企業廠商處理。

台南、高雄多間百貨及商場延後營業

大停電影響，台南、高雄多間百貨及MITSUI OUTLET PARK、SKM PARK等複合式商場，今天都延後營業時間；台南Focus百貨則供電正常，高雄漢神和新光三越三多店中午也已開店營業。

受到停電影響，台南、高雄多間百貨及大型複合式商場今天延後營業時間。其中大遠百表示，目前全台有高雄、台南店受停電影響，延緩開店時間，待恢復供電後就會恢復營業。

高雄各大百貨方面，大立百貨今天暫緩營業；大型複合式商場SKM PARK、義享時尚廣場及新光三越左營店今天也都發布訊息表示暫緩營業，將視復電情況另行公告營業時間；棧貳庫與大港倉商場，因停電關係暫停餐飲供應，室內空間則維持開放使用；漢神巨蛋與新光三越三多店則在12時前復電，已開店營業。

台南部分，MITSUI OUTLET PARK受停電影響暫停營業，恢復正常營業時間尚未確定；德安百貨預計下午1時營業；新光三越百貨中山店、西門店暫時停止營業，待復電後營業；南紡購物中心目前正常營業，但威秀影城尚在確認供電情況，尚未開始營業；Focus百貨供電正常，營業未受影響。

雙北市長呼籲中央面對問題

全台各地3日上午發生大停電，桃園有民眾受困電梯，消防員趕往協助脫困。（桃園消防局提供）中央社

全台各地上午無預警停電，台北市政府指出，停電造成全市約48萬9436戶停電，經緊急搶修，已於上午11時28分全數復電；239件交通號誌故障，皆已恢復正常。

台北市長柯文哲指出，缺電是個問題，大家心裡有數；新北市長侯友宜說，這幾年大停電狀況層出不窮，中央應面對問題並說明完整電力發展。

柯文哲及侯友宜今天上午出席環狀線北環段北機廠區段標工程動土祈福典禮後接受媒體聯訪，被問及停電議題時，侯友宜表示，其實這幾年大停電狀況層出不窮，今天光新北市就有62件電梯受困、17件火災及32%交通號誌受損，加上產業受到的影響，傷害很重。

侯友宜說，中央政府有責任提供完整的電力發展路徑，讓大家了解到底未來電力及電價如何發展，並讓電力穩定供應，面對這個問題、說清楚，而不是一直講不缺電但大停電不斷發生，才能讓產業永續發展、民眾生活便利。

柯文哲指出，今天的大停電，在事情發生時，雙北災害應變中心都二級開設，優先處理困在電梯的案件，但長期而言，大家都很清楚，缺電是個問題。

柯文哲說，缺電大家心裡有數，不是嘴巴說說而已，而是真的就是問題，像東區門戶計畫中，很多大樓蓋下去都被限制電力使用量，所以公投投完，中央還是要面對並解決缺電問題。

更新時間: 2022-03-03 12:20

首次發稿: 2022-03-03 09:45

興達電廠開關場事故

導致全台瞬間喪失約1/3電力

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 全台今(3/3) 天上午突釀大範圍停電，經濟部長王美花表示，興達電廠開關場事故導致全台瞬間喪失1050萬瓩電力，約占全台1/3電力，造成500萬戶受到影響，北部地區中午前會復電，南部午後陸續恢復供電。

全台上午無預警大範圍停電，由於事發突然，各縣市災情頻傳，包括紅綠燈號誌不亮造成交通大亂、有人電梯受困，甚至台鐵全線停駛，總統蔡英文在第一時間致歉。

王美花上午10時40分率經濟部次長曾文生、台電董事長楊偉甫及總經理鍾炳利在台電大樓緊急說明原因，並向全國民眾表達歉意。

王美花說，興達電廠開關場上午9時7分突發事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電南機組因而跳脫，系統自動切離保護，瞬間喪失1050萬瓩，造成南部地區停電。

全台電力系統受到影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電。王美花說，目前先關閉興達開關場的開關，同時啟動其他機組發電，水力已進行發電，而燃氣機組從發動到滿載約要1小時、燃煤機組約3小時。

王美花說明，北部地區因低頻卸載，中午前就可復電，南部則要等到午後陸續恢復供電。

對於外界質疑政府「缺電」，王美花強調，事故發生當下，系統備轉容量率高達24.61%，代表電力供應充足，與缺電無關。

王美花說，事故詳細原因尚待台電查證，有聽到「蹦」的一聲，但應不是網傳的興達電廠爆炸。

面對媒體詢問造成多少戶數停電，台電總經理鍾炳利表示，約500萬戶受到影響。他指出，事故當時全台負載量為3000萬瓩，因事故瞬間喪失的1050萬瓩，大約占全台電力供應的1/3，將近30%。

高雄市停電又停水

全台多處上午9時多無預警停電，高雄市長陳其邁表示，至少已接獲53起電梯受困案件，且目前全高雄市停水中。

台灣自來水公司七區處也向市府回報表示，目前全高雄市停水中，約上午9時20分開始停水，全高雄市均停水，因高屏溪攔河堰無電可取水，各主要給水廠無原水可處理；另因沒電，也無法加壓送水，僅部分區域型以重力供水系統尚能供水。

更新時間: 2022-03-03 11:12

首次發稿: 2022-03-03 09:45

北市大賣場(上圖) 與便利商店(下圖) 上午都因停電, 無法正常營業 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

桃園大潭電廠機組異常 與全台大停電無關

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今天(3/3) 上午因興達電廠設備故障，導致全台大停電，台電表示，事故發生當時系統備轉容量率超過20%，中北部正陸續恢復供電。至於傳出大潭電廠機組異常為停電肇因，台電說明，有一機組因震動過大自動解聯，但與本次停電沒有關聯。

經濟部長王美花表示, 北部地區中午以前可望恢復供電, 嘉義以南正緊急搶修。

台電說明，今天上午9時7分，因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率超過20%。

台電表示，因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前正陸續恢復中。

關於外界指出大潭電廠6部機組異常導致停電，台電澄清，並無相關事故通報，大潭電廠部分機組停機歲修中，與這次停電沒有關聯。

更新時間: 2022-03-03 10:51

首次發稿: 2022-03-03 09:45

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 全台上午9時左右無預警大範圍停電，台電證實，高雄興達電廠設備故障，造成南部系統解聯；目前台南、高雄地區全區停電，中北部則是輪流停電。

此外台電桃園區營業處今天表示，桃園市約19萬2617戶停電待復電；桃園國際機場股份有限公司說，桃機目前供電正常。

台電表示，上午約9時16分啟動低頻卸載，共卸載201條饋線，影響22所變電所，尚待指令復電，停電範圍包括桃園區、中壢區、平鎮區、楊梅區、大園區、八德區、觀音區、蘆竹區及大溪區等。

桃園市政府消防局說，目前接獲多起電梯受困報案，相關災情仍在處理、統計。

此外，桃機公司表示，維護人員已於各緊急發電系統及高壓主變電所待命，後續如果有異常狀況，將立即啟動緊急應變機制因應。

中央社引述台電說明，今天上午9時左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電。台電公司現刻正緊急搶修中。

其實台南市永康區局部區域昨(2日) 深夜就曾突然停電，台電台南區營業處調查，仁德配電變電所因事故導致饋線跳脫，造成永康區逾6000戶人家停電，台電已派人緊急搶修。

台電台南區營業處今天表示，仁德配電變電所昨晚11時10分因事故導致饋線跳脫，造成永康區6576戶人家停電；台電已派人緊急搶修，截至昨晚11時41分，2027戶人家復電。

至於仁德配電變電所為何因事故導致饋線跳脫，台南區處說，原因待查。

永康區局部區域昨晚停電事件，立刻在PTT網站發酵，引起熱議。

更新時間: 2022-03-03 10:09

首次發稿: 2022-03-03 09:45

北市彩券行因停電也暫時停擺 (台灣英文新聞/宇妍 攝影)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣多個地區今天（3/3) 早上突然大停電, 根據TVBS新聞台報導, 基隆、雙北、苗栗、台中、花蓮、高雄、屏東、嘉義、台南等地, 都傳出停電現象, 許多路口紅綠燈停擺, 銀行作業也受到影響。

而雙北地區因為停電, 警消接獲至少100起電梯受困報案。

初步了解, 北捷與松山機場並未受到影響。高鐵一度受到影響, 目前全線運作正常。

外傳是台電桃園大潭電廠發生狀況導致停電，對此大潭電廠證實，確實目前有機組故障，但因事發突然, 所有人力都已前往搶修，暫無法說明故障詳情。

據悉台電桃園大潭電廠6部機組出現異常，因此造成全台多處停電，因此次跳電，高雄輕軌暫停營運。

TVBS引述台電說明, 初步了解是南部電網異常導致大停電, 詳情仍待調查 。

台電最新說明如下：

今(3)日上午9:07左右，因南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電，現刻正緊急搶修中。另一方面,

原能會上午發布新聞稿指出:

今日上午因爲停電因素導致核三廠2部機組停機，目前2部機組均依程序安全停機，無核安顧慮。另核二2號機自2月26日即停機大修中，原能會持續監督，並將隨時更新相關資訊。

據悉桃園至少有19萬戶停電。