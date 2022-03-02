【備戰2022】台灣民進黨中執會通過黃偉哲、陳其邁、翁章梁徵召案　國民黨拚3月底完成艱困選區提名

民進黨2日召開中執會，與會的台南市長黃偉哲（右 1）、高雄市長陳其邁（右2）、新竹市長林智堅（右 3）等人都戴上烏克蘭國旗藍、黃配色的口罩... 民進黨2日召開中執會，與會的台南市長黃偉哲（右 1）、高雄市長陳其邁（右2）、新竹市長林智堅（右 3）等人都戴上烏克蘭國旗藍、黃配色的口罩。 中央社

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨中執會今天(2日) 通過徵召台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁3連任縣市長徵召案。遭捲入線民風波的黃偉哲會後感謝中執會通過徵召案，他強調，沒有做出賣同志的事，30年足跡可被檢驗。

民進黨中執會2日通過第一波徵召提名(官方臉書)

民進黨中執會今(2日)通過台南市、高雄市及嘉義縣連任縣市長徵召，捲入線民風波的台南市長黃偉哲在會中澄清自己不是線民，連同高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁均通過將由黨主席徵召競選連任。

民進黨選對會日前已原則同意台南市、高雄市、嘉義縣3個縣市「徵詢協調小組」結論，並責請秘書長林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經黨主席蔡英文核定後，將完整報告提交今天中執會討論，進行徵召提名程序。

黃偉哲出席中執會針對捲入線民風波一事提出說明，與會人士轉述，黃偉哲在會中澄清自己不是線民，沒有當過一天的線民，更沒有陷害過任何一位同志，黨提名他，相信他會打贏選戰，也會讓民進黨在台南市議會的席次過半。

面對同志指控，黃偉哲坦言，說沒有情緒是假的，儘管感到蠻難過的，但要更堅強，努力做好自己的角色。

民進黨今召開中執會，通過台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及嘉義縣長翁章梁3連任縣市長徵召案。

黃偉哲在中執會後受訪感謝中執會通過徵召，他提到，最近一些過去學運同志對他質疑，他很清楚說明，「我沒有做出賣同志的事」。40年前念大學，那時所碰到的包括來自情治機關、來自教官的恐嚇威脅，許多人都有同樣的經驗，甚至有所謂的威脅利誘、家人遭受騷擾，許多黨內同志都了解過去這些歷史。

中央社引述黃偉哲說，除了感謝，他會更努力把市政做好，同時一定全力以赴，他也在中執會上承諾，一定打贏市長選戰，而且讓台南市議會民進黨能夠過半，這是努力的目標。

對於前民進黨秘書長羅文嘉指曾遭黃偉哲監控，他說，還沒有跟羅文嘉溝通，兩人已經好幾年沒碰面，羅文嘉的指涉、講法與認知，和事實有段落差，他會努力澄清。此外，促轉會針對外界的指涉也有些說明，他原則認同這樣的說明。

黃偉哲強調，在檔案局封存的資料，他真的不知道內容是什麼，但他相信一定有許多情治機關不管是基於爭功諉過或假造資料，他覺得，還沒有經過證實之前，就拿來審判自己的同志，是有些怪怪的。

他說，加入民進黨30多年來，他沒有違背過黨紀，沒有離開過民進黨，也沒有違反黨的紀律決議，「這30多年來，我們走過的足跡是可以被檢驗的」。

國民黨年底縣市長選舉規劃

國民黨備戰年底縣市長選舉，規劃先完成艱困選區提名，力拚在3月底前，完成高雄、台南等地的縣市長提名；黨中央預計4日再次召開中央選戰策略會報，相關提名時程將越趨明朗。

至於國民黨縣市長選舉提名時程，目前按照黨中央規劃，將優先在艱困選區完成提名，第二階段才是藍營縣市長競選連任選區，以及國民黨有機會光復的選區。

黨內人士今天表示，目前在高雄市、嘉義縣等地，仍持續徵詢人選，尚未有明確時程表，但4日將再次召開中央選戰策略會報，相關提名時程以及人選，預計會更加明朗。

台南市方面，國民黨內目前有市議員謝龍介、不分區立委陳以信等人表態角逐，地方人士指出，黨中央持續協調與聽取地方意見中，若最後2人都參選意願強烈，不排除透過私下民調的方式，決定人選。

至於高雄市，無黨籍立委高金素梅已表態不會投入高雄市長選舉。藍營地方人士說，不少國民黨籍的高雄市議員都非常謹慎面對這次選戰，2018年高雄因為「韓流」，多出不少票，但如今回歸基本面，戰況非常吃緊，需要強而有力的母雞來帶領。

這位地方人士說，高雄藍營內部有人希望前高雄市副市長李四川代表國民黨角逐高雄市長，盼李四川憑藉著過去執政時的經驗與成績，帶領黨籍議員候選人衝鋒陷陣。

陳其邁: 民進黨在台北市不是沒機會

針對年底縣市長選舉，高雄市長陳其邁說，希望國民黨、民進黨都盡速提出好人選。他並認為，台北市對民進黨來說不是沒機會，選舉無絕對；不過他也坦言，並未聽聞前副總統陳建仁在名單中。

爭取高雄市長連任的陳其邁，今天接受網路政論節目專訪，談年底縣市長選舉。對於自己的對手，陳其邁說，很多人在討論，但他不清楚，等其他政黨確定人選再說。他並表示，期待民進黨、國民黨等都盡速提出好人選。

外界也關注台北市長選舉，衛福部長陳時中及前副總統陳建仁都被認為是民進黨可能人選。陳其邁說，陳時中在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫表現很不簡單，抗壓性與危機處理能力也很好，都是作為一個政務官應具備的條件。

至於陳建仁，陳其邁說，自己是民進黨選對會成員，但坦白說，真的從沒聽過陳建仁在名單中。他並表示，台北市對民進黨來說，如果有好的人選，能讓人民感動，民進黨不是沒有機會，畢竟選舉沒有絕對。

陳其邁並表示，不要管對手是誰，最大對手是自己，當自己成就了某些條件，被大家認可適合擔任市長時，自然就會被選擇。人民會選擇值得信賴的政治人物，而政治人物要不斷自我突破、超越，才會被大家信賴。