美國貿易代表署最新報告肯定台灣 經濟部：台美關係史上最佳

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國貿易代表署（USTR）日前發表「2022年貿易政策議程暨2021年度報告」，當中提到台美經貿關係，指台灣是美國亞太區域民主盟友及貿易夥伴，經濟部今（2日）回應指出台美關係可謂史上最佳。

根據經濟部國際貿易局，美國貿易代表署發布的「2022年貿易政策議程暨2021年度報告」（2022 Trade Policy Agenda and 2021 Annual Report）除了肯定台美關係，美國跨黨派資深代表團及前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）相繼訪台，展現美國對台灣的堅定支持與重視，台美關係可謂史上最佳。

在該報告中，美國從台美第11屆貿易暨投資架構協定（TIFA）以及兩國牛豬市場、著作權立法、數位盜版、金融服務、投資和監管透明度等方面進行的交流，肯定台灣是美國亞太區域的民主盟友及貿易夥伴，雙方享有長期及充滿活力的貿易關係。

報告指出，台美第11屆貿易暨投資架構協定（TIFA）會議於2021年6月舉行，雙方藉此解決與討論貿易及投資議題，雙方同意打擊全球供應鏈中的勞工剝削問題，在TIFA架構下成立勞動工作小組。

報告也顯示，台美將持續合作解決各方面市場貿易問題，貿易局則表示，將持續與各個相關部會合作，透過台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）及經濟繁榮夥伴對話（EPPD）等管道，與美國商務部、國務院等部門就經濟議題進行對話，強化台美經貿互補及供應鏈合作關係。

根據香港東網報導，報告也談到美中貿易關係狀況。報告稱，美中貿易關係既是合作夥伴也是競爭對手，但中國採取不公平及扭曲措施，限制進口商品與服務市場准入、外國製造商及服務供應商在中國開展業務能力，常使用非法手段獲取外國知識產權及技術，借此執行其產業政策目標，損害公平貿易。

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)也表示，中國造成許多貿易摩擦，中方為一個大型的「非市場經濟體」，實施不公平、反競爭的行為，已傷害包含美國在內的勞工和企業。