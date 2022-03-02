科學解唐詩、求籤玩程式 新北表揚53件數位學習及資訊科技創新教案

新北市今（2）日辦理「數位學習創新教案頒獎典禮暨優良教案分享」活動，教育局長張明文出席頒發數位學習創新、資訊科技優良教案等共53件優秀作品獎項，並進行智慧學習輔導小組線上授證儀式，肯定新北教師在數位學習的努力與成果。

教育局表示，新北市2021年辦理「數位學習創新教案」及「資訊科技優良教案」徵選，共計有194件投稿，最終選出10名特優、15名優等、28名甲等優秀作品。透過徵選鼓勵教師運用學科專業，研發跨領域的數位學習及資訊科技領域教案，教師自選教材一個單元或議題，運用新北親師生平台內各項線上學習平台，如因材網、均一、Learnmode學習吧等，設計符合12年國教素養導向精神教案，獲獎教案充滿創意表現。

在數位學習創新教案部分，連續兩年獲國中組特優的中正國中賴璞老師設計「科學解唐詩，自主學習吧」教案，讓孩子針對詩中所提及的科學現象，運用網路及學習平台分工查找資料，共同討論科學現象的合理性，建立思辨力，再討論真實生活議題。獲國小組特優的永福國小劉怡妏老師，設計「我願-我想成為的人」課程，讓孩子分享自己最喜歡的品德特質，產生對自我的期望，再運用Google文件、學習吧等工具引導孩子創作新詩並朗讀錄音，並在午餐時段播放。劉老師說，課程中看到孩子閃閃發亮眼神綻放自信，是很棒的收穫，更肯定資訊融入教育的價值及意義。

榮獲資訊科技教案優等的重慶國中蔡佩旻老師則結合校定課程—探巡板橋媽，設計「抽靈籤招好運」課程，運用NkNUBLOCK程式設計，引導孩子針對廟宇抽籤等情境議題設計程式流程圖，以實務操作引發孩子對程式的興趣，培養其運算思維及解決問題能力。

活動中也進行新北市智慧學習輔導小組授證，召集人新店國小許德田校長表示，自2020學年度輔導小組成立以來，與教育部因材網等4大平台合作辦理各項數位學習推廣活動，並到多校輔導、提升教師數位教學能力，引導學生運用平台自主學習。

此外，新北與均一教育平台合作「星空探險隊」學習扶助班級組競賽共有29班級獲獎，現場進行師生授獎，除透過競賽激勵學習扶助學生努力學習外，教師並可透過平台分析掌握學生個別狀況，運用差異化教學彌補學力落差。更寮國小吳國榮老師說，班上同學在參與任務挑戰中跟自己比較，發現進步就更有信心，認同自己也可以做到！

教育局長張明文並表示，新北在數位學習上，除推動「2025班班智慧教室」政策，而在教師增能也透過教案徵選分享，並辦理新北智慧學習教師認證課程，鼓勵教師加強數位教學基本能力，因應未來趨勢，讓教師成為使用智慧教學的舵手。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供