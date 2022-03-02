台北國泰萬怡酒店攜手宜蘭力麗威斯汀 雙城任遊三天兩夜

萬豪國際集團旗下的台北國泰萬怡酒店和宜蘭力麗威斯汀度假酒店跨城市攜手合作推出「怡然自得 舒活雙城假期」三天兩夜住房優惠專案，自2022年3月1日起至2022年5月31日止，週日至週四入住，專案優惠價只要8,462元起，就能輕鬆入住台北國泰萬怡酒店及宜蘭力麗威斯汀度假酒店各一晚，並享翌日自助式早餐兩客。此次在春季特別推出的台北及宜蘭舒活雙城假期，需連續入住雙品牌酒店兩晚，住宿不分順序，每日限量銷售，旅客可以彈性規畫假期。

在春暖花開的季節裡能一次體驗台北都會時尚魅力與宜蘭獨特的溫泉景緻及山水風情，感受一趟怡然自得及身心靈舒活享受的高質感旅行。訂房詳情請洽台北國泰萬怡酒店 02.7750.3399；宜蘭力麗威斯汀度假酒店03-9232 111 分機 1。

三天兩夜台北-宜蘭雙城任遊假期 為旅人打造高質感舒活體驗

位於台北市中心民生東路台北國泰萬怡酒店，為台灣首間獲得美國LEED與台灣EEWH鑽石級綠建築雙認證的國際連鎖酒店，毗鄰捷運行天宮站，步行只需5分鐘，交通相當便利。酒店客房充滿現代風格設計，氛圍明亮舒適，透過落地景觀窗，可將台北101、大直摩天輪等都會迷人景致一覽無遺，而24小時開放的健身房，也可提供煥然一新的抒壓運動體驗。專案入住亦可享翌日MJ Kitchen全日餐廳的自助早餐，提供精緻豐富多樣的中西式料理，在擁有大面玻璃窗景，開放式廚房寬敞舒適空間享用美好早餐，絕對可滿足旅人挑剔的味蕾。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店以獨有的員山溫泉「碳酸氫納泉」，因富含礦物質兼具美容養顏效果又稱「美人泉」為主要特色，入住即可於房內享受個人溫泉湯池愜意的泡湯樂趣及聞名於世的威斯汀天夢之床，能讓賓客度假時擁享酣然好夢。而多樣完備的休閒設施及獨有的露天風呂、溫泉湯屋，在視野遼闊充滿天然植栽與煙霧繚繞的迷人氛圍裡，打造最純淨舒適的放鬆假期。專案提供翌日早餐於Westin著名的品牌餐廳「 Seasonal Tastes 知味西餐廳」 享用，以大面落地窗自然呈現空間的明亮度，強調精緻餐飲元素並提供美味健康的宜蘭在地及國際美食料理，可盡情品嘗色香味俱全的創意自助餐料理或單點美食，充分感受身心靈全然放鬆的慢活食光。

【 怡然自得 舒活雙城假期 】住房專案

■專案期間: 2022/3/1(二)起至2022/5/31(二)

■專案內容：

入住台北國泰萬怡酒店 豪華客房(一大床/雙床房)一晚，加贈住宿翌日兩客早餐。

入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店 豪華客房(一大床)一晚，加贈住宿翌日兩客早餐。

住宿可不分順序，每房每晚適用兩人入住為限，入住第一晚收取專案全額費用。

■專案價格

2022年3~4月週日至週四入住：8,462元，稅金及服務費另計。

2022年 5月 週日至週四入住：8,662元，稅金及服務費另計。

預訂平台:官網及電話

台北國泰萬怡酒店 ★官網詳情 02.7750.3399 轉訂房組

宜蘭力麗威斯汀度假酒店 ★官網詳情: 03-9232 111 轉分機 1